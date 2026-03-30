60% चढ़ेगा HDFC Bank का शेयर, एक्सपर्ट का भरोसा कायम, दिया BUY टैग
HDFC bank Share Price: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के शेयरों की कीमतों में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। इस बैंकिंग स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।
HDFC bank Share Price: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयरों में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। बैंक का शेयर करीब 2 प्रतिशत तक लुढ़क गया है। पिछले कई कारोबारी दिनों से HDFC Bank के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद भी बैंक के शेयरों के प्रदर्शन पर एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम है। ब्रोकरेज हाउस जेफरिज को उम्मीद है कि इस बैंक के शेयरों का भाव आने वाले दिनों में 60% तक चढ़ जाएगा। बता दें, इस साल अबतक एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है।
क्या कुछ कहा है जेफरिज ने अपनी रिपोर्ट में
ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि HDFC Bank का वैल्यूएशन 1.6 गुना है। आईसीआईसीआई बैंक की तुलना में बैंक का एडजस्टेड बुक वैल्यू 20 प्रतिशत के डिस्काउंट पर है। वहीं, एक्सिस बैंक से 10 प्रतिशत और कोटक महिंद्रा बैंक से 20 प्रतिशत कम है। प्राइस टू अर्निंग के आधार पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के बराबर है। वहीं, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की तुलना में यह से 10 और 15 प्रतिशत के प्रीमियम पर है।
कितना है टारगेट प्राइस?
जेफरिज ने 1240 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि एचडीएफसी बैंक के मौजूदा प्राइस से 64 प्रतिशत अधिक है। बता दें, यह एक्सपर्ट नोट्स ऐसे समय में आया तब जेफरिज ने अपने पोर्टफोलियों में एचडीएफसी बैंक की जगह एचएसबीसी को जोड़ा है।
पिछले एक साल में HDFC Bank का कैसा प्रदर्शन
बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में इस स्टॉक का भाव 19.03 प्रतिशत लुढ़क चुका है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 6.42 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है। बता दें, 10 साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों का भाव 178.10 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 185 प्रतिशत की तेजी आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।