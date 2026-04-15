HDFC Bank के शेयरों में 2% की तेजी, mutual funds ने खरीदे 17250 करोड़ रुपये के शेयर
HDFC Bank Share Price: कई म्यूचुअल फंड्स ने एचडीएफसी बैंक के शेयरों को मार्च में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। कुल 17250 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई है। आज बुधवार को 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी HDFC bank के शेयरों में देखने को मिली है।
HDFC Bank Share Price: प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक HDFC Bank के शेयरों की कीमतों में आज 2 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की गई है। बीते कुछ दिनों से यह बैंक सवालों के घेरे में रहा है। जिसका असर बैंक के शेयरों पर भी दिखा है। मार्च में म्यूचुअल फंड्स ने 17250 करोड़ रुपये के एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीद हैं। बता दें, आज बुधवार को HDFC Bank के शेयर 808.95 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में बैंक के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के बाद 814.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
लगातार गिर रहा था शेयरों का भाव (Why HDFC Bank Shares Falls)
मार्च के महीने में एचडीएफसी बैंक के शेयरों का भाव 17.50 प्रतिशत नीचे लुढ़क गया था। मार्च 2020 के बाद बैंक के शेयरों की कीमतों में किसी एक महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है। यह लगातार चौथा महीना था जब बैंक के शेयरों के दाम नीचे आए हैं। बता दें, 2026 में एचडीएफसी बैंक के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
किसने खरीदा एचडीएफसी बैंक का शेयर (MF Buys HDFC bank share in March)
ICICI Prudential Mutual Fund ने 5073 करोड़ रुपये के शेयर, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स और निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड ने क्रमशः 2706 करोड़ रुपये और 2145 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। मार्च के अंततक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के पास 42626 करोड़ रुपये के शेयर थे। वहीं, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के पास मार्च के अतंतक HDFC Bank के 60646 करोड़ रुपये के शेयर थे। निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास 24429 करोड़ रुपये के शेयर थे।
अन्य खरीदारों में पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड ने क्रमशः 3037 करोड़, 1089 करोड़ रुपये और 822 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं।
इन्होंने भी लगाया है पैसा
टाटा म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और Edelweiss Mutual Fund, Canara Robeco Mutual Fund और Mirae Asset Mutual Fund ने भी मार्च तिमाही में एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदे हैं।
अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे से खड़े हुए थे सवाल
एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर उस समय दबाव देखने को मिला था, जब अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद बैंक की वर्किंग को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।