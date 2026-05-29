HDFC bank का शेयर 3 दिन में 5% लुढ़का, किस वजह से हर दिन टूट रहा है स्टॉक?
HDFC Bank Share Price: प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। 3 कारोबारी दिन में 5 प्रतिशत इस बैंक का शेयर गिर चुका है।
HDFC Bank Share Price: दिग्गज प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयरों की कीमतों में 1.31 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर दबाव देखा जा रहा है। महज तीन कारोबारी दिन में एचडीएफसी बैंक के शेयरों का दाम 5 प्रतिशत तक लुढ़क गया है। एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद बैंक के शेयर नीचे लुढ़क गए।
क्या है पूरा मामला? (Why HDFC bank share falls)
रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक ने एक राज्य ट्रांसपोर्ट फर्म को 45 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान को लेकर आंतरिक जांच की है। 27 मई को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार ब्याज के पैसे को सीधा भेजने के बजाए इस पैसे को बैंक के मार्केटिंग विभाग के जरिए भेजा गया है। साथ ही स्थानीय वेंडर को शामिल करते हुए इसे सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ते हुए दिखाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार यह जांच 18 मार्च को अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे से पहले ही शुरू हो गई थी। उन्होंने ने भी बैंक की कार्यपद्धित को लेकर कई सवाल खड़े किए थे।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (HDFC Bank Share Performance)
प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी की स्थिति अच्छी नहीं है। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, 6 महीने में प्राइवेट बैंक के शेयरों का दाम 25 प्रतिशत गिरा है। एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 21 प्रतिशत का नुकसान झेलना पड़ा है। एचडीएफसी बैंक का 52 वीक हाई 1020.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 726.75 रुपये है। बैंक का मार्केट कैप 11.61 लाख करोड़ रुपये का है।
लॉन्ग टर्म में भी शेयरों का प्रदर्शन अच्छा नहीं
बीते दो साल में एचडीएफसी बैंक का शेयर 0.05 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.62 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीएसई के डाटा के अनुसार बीते 5 साल में प्राइवेट बैंक का शेयर महज 0.50 प्रतिशत का ही रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 47 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी कम है। बता दें, 10 साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों की कीमतों में 154 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। यह भी सेंसेक्स इंडेक्स के 184 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कम है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।