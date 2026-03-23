Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

HDFC Bank के शेयर 52 वीक लो लेवल पर, 4 दिन में 10% लुढ़का दाम, बैंक के MD का आया बयान

Mar 23, 2026 12:28 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

HDFC Bank के शेयरों की कीमतों में आज फिर से 3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। यह लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब बैंक के शेयरों का भाव लुढ़ गया है। इन 4 दिनों में एचडीएफसी बैंक के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत गिरा है।

HDFC Bank के शेयर 52 वीक लो लेवल पर, 4 दिन में 10% लुढ़का दाम, बैंक के MD का आया बयान

HDFC Bank के शेयरों की कीमतों में आज फिर से 3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। यह लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब बैंक के शेयरों का भाव लुढ़ गया है। इन 4 दिनों में एचडीएफसी बैंक के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत गिरा है। जिसकी वजह से प्राइवेट बैंक का मार्केट कैप 1.35 लाख करोड़ रुपये घट गया। बता दें, बीते तीन महीने में HDFC Bank के शेयरों का भाव 25 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

बीएसई में आज सोमवार को एचडीएफसी बैंक के शेयर 766.95 रुपये के स्तर पर खुले थे। कुछ देर के बाद बैंक के शेयर 750.55 रुपये के 52 वीक लो लेवल पर पहुंच गए। बता दें, बैंक के शेयरों में 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:युद्ध का इस कंपनी के शेयरों पर पड़ा है बुरा असर, 52 वीक लो लेवल पर भाव

HDFC Bank के MD ने इस्तीफे पर क्या कुछ कहा

बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक हुए इस्तीफे की वजह से निवेशकों के मन में संशय खड़ा हुआ है। उन्होनें अपने इस्तीफे में कहा कि पिछले दो साल में बैंक में जो काम हो रहे हैं उनके वैल्यूएज और एथिक्स के बिलकुल विपरीत हैं। बता दें, इस इस्तीफे के बाद HDFC Bank के एमडी और सीईओ श्रीधर जगदीशन ने कहा कि अतुन चक्रवर्ती से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया गया था। लगभग बोर्ड के हर एक सदस्य ने उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच इस स्टॉक को खरीदने की होड़, 12% चढ़ा भाव

HDFC Bank ने एचडीएफसी के पूर्व सीईओ केकि मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाया है। उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिले अप्रवूल के बाद यह पोजीशन बैंक ने दी है। इसके अलावा बोर्ड अगले कुछ महीने में कई मीटिंग करने जा रहा है। जगदीशन ने कहा कि पूर्व के फैसलों को बोर्ड एक फिर से देखेगा, कमी की पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बैंक पुरानी और नई सभी समस्याओं को पारदर्शी तरीके से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें:हर घंटे हो रही है ₹1000 करोड़ के शेयरों की बिकवाली, FII क्यों निकाल रहे पैसा

क्या है बैंक स्थिति

मौजूदा समय में HDFC Bank का पीई रेशियो 16.48 है। वहीं, प्राइस टू बुक रेशियो 2.3 है। बैंक का 14डे RSI मौजूदा समय में 24 है। यह 30 के नीचे आने का मतलब है कि शेयरों ओवरसोल्ड जोन में है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
HDFC Bank Stock Market Update Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,