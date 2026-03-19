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HDFC Bank Share Crash: बैंक के चेयरमैन के अचानक इस्तीफे के बाद शेयर 8% टूटे, निवेशकों में चिंता

Mar 19, 2026 09:34 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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HDFC Bank Share Crash:  एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के  अचानक इस्तीफे के बाद शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर 8% से ज्यादा टूटकर ₹772 के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए। जानिए क्या है इस्तीफे की वजह।

HDFC Bank Share Crash: बैंक के चेयरमैन के अचानक इस्तीफे के बाद शेयर 8% टूटे, निवेशकों में चिंता

देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में शामिल HDFC Bank के शेयरों में आज यानी 19 मार्च को भारी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान शेयर 8% से ज्यादा टूटकर ₹772 के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए। इस अचानक गिरावट की बड़ी वजह बैंक में हुए अप्रत्याशित नेतृत्व परिवर्तन को माना जा रहा है, जिसने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

शेयर में क्यों आई गिरावट?

शेयर में यह गिरावट ऐसे समय आई है जब बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले ने बैंक की गवर्नेंस और आंतरिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका सीधा असर शेयर पर पड़ा।

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अचानक इस्तीफा और नई नियुक्ति

बैंक ने पुष्टि की है कि अतनु चक्रवर्ती ने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ दिया है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी से मिस्त्री को तीन महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस बदलाव ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी।

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इस्तीफे की वजह: नैतिकता पर सवाल

अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर कहा कि पिछले दो वर्षों में बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं और प्रथाएं हुईं, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यही उनके इस्तीफे की मुख्य वजह है और इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। इस बयान ने बैंक के अंदर की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

मर्जर के बाद का दौर और भविष्य

अपने कार्यकाल के दौरान चक्रवर्ती ने HDFC Ltd के साथ बैंक के ऐतिहासिक मर्जर की निगरानी की, जिससे बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बना। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस मर्जर के फायदे अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, जिससे बैंक के भविष्य को लेकर कुछ सवाल उठते हैं।

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निवेशकों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के नेतृत्व बदलाव और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे निवेशकों के भरोसे को प्रभावित करते हैं। शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव रह सकता है। आगे की रणनीति और प्रबंधन के फैसले अहम होंगे।

HDFC Bank में अचानक हुए नेतृत्व परिवर्तन ने बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। शेयर में आई तेज गिरावट इस बात का संकेत है कि निवेशक फिलहाल सतर्क हो गए हैं। आने वाले समय में बैंक की गवर्नेंस और रणनीति पर बाजार की नजर बनी रहेगी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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