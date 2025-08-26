HDFC Bank Sahre really falls 62 percent check the reason 62% टूट गया है HDFC Bank का शेयर? अगर नहीं, तो क्यों कम हुए दाम, Business Hindi News - Hindustan
62% टूट गया है HDFC Bank का शेयर? अगर नहीं, तो क्यों कम हुए दाम

HDFC Bank Bonus Share: मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। आज यानी मंगलवार को यह स्टॉक शेयर बाजारों में 62 प्रतिशत सस्ता दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सचमुच एचडीएफसी का स्टॉक 62 प्रतिशत गिर चुका है। आइए समझते हैं...

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 11:35 AM
आज है बोनस शेयर का रिकॉर्ड

एचडीएफसी बैंक ने पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने आज यानी 26 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक शेयर आज एडजस्टेड प्राइस पर दिखा रहे हैं।

कितना है एचडीएफसी बैंक का प्राइस

एचडीएफसी बैंक के शेयर आज 982.20 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन मार्केट के कमजोर सेंटीमेंट के बीच यह स्टॉक 968 रुपये प्रति शेयर तक लुढ़क गया है। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। बता दें, बोनस शेयर एडजस्टमेंट के बाद एचडीएफसी बैंक का 52 वीक हाई 1018.15 रुपये और 52 वीक लो लेवल 806.70 रुपये है। वहीं, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 1497022.75 करोड़ रुपये का है।

बोनस शेयर पर योग्य निवेशकों के पास पुराने कीमत के दो शेयर हो गए। ऐसे में पुराने निवेशकों का इंवेस्टमेंट 62 प्रतिशत नहीं गिरा है। हां, निवेशकों के लिए जरूर यह स्टॉक 62% सस्ता हो चुका है। बता दें, बोनस शेयर का कोई असर ना तो फेस वैल्यू पर पड़ता ना ही मार्केट कैप पर।

क्यों बोनस शेयर देती हैं कंपनियां?

बोनस शेयर लाने के पीछे की वजह शेयरों की मात्रा को बढ़ाना होता है। साथ ही शेयरों की वैल्यू कम करना भी इसमें रहता है। बोनस शेयर दर्शाता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस को लेकर काफी कॉन्फिडेंस में हैं। बता दें, बोनस शेयर लाने के पीछे की वजह यह भी है कि जब कंपनी को लगता है कि अब उनका स्टॉक छोटे निवेशकों से दूर हो रहा है।

रिकॉर्ड डेट?

यह वह तारीख होती है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड बुक को खंगालती है। ऐसे में आज एचडीएफसी बैंक के शेयरों को खरीदने वाले निवेशकों को बोनस शेयर का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे निवेशक जिनके पास सोमवार को एचडीएफसी बैंक के शेयर रहें होंगे उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

