देश के 3 बड़े बैंकों के लोन ग्रोथ में उछाल, आपके पोर्टफोलियो में हैं इसके शेयर?

देश के तीन बड़े प्राइवेट बैंकों के लोन ग्रोथ में उछाल आया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और आईडीबीआई बैंक है। इन बैंको के शेयर पर अब निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि ये तीनों बैंक शेयर बाजार में लिस्टेड हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:10 PM
देश के तीन बड़े प्राइवेट बैंकों के लोन ग्रोथ में उछाल आया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और आईडीबीआई बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को कहा कि 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में उसके लोन नौ प्रतिशत बढ़कर 27.9 लाख करोड़ रुपये हो गए। देश के सबसे बड़े निजी बैंक की ऋण बही पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में 25.6 लाख करोड़ रुपये थी।

एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि इस साल 30 सितंबर तक बैंक का प्रबंधनाधीन अग्रिम लगभग 28.6 लाख करोड़ रुपये था, जो 30 सितंबर, 2024 तक 26.3 लाख करोड़ रुपये से लगभग 8.9 प्रतिशत अधिक है। बैंक ने कहा कि 30 सितंबर, 2025 तक उसकी कुल जमा राशि लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल सितंबर में दर्ज 23.5 लाख करोड़ रुपये से 15.1 प्रतिशत अधिक है।

कोटक बैंक का हाल

एक अन्य निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा दिया गया ऋण वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4.62 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में 3.99 लाख करोड़ रुपये था। कोटक महिंद्रा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि उसने कुल जमा राशि में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

आईडीबीआई बैंक का हाल

आईडीबीआई बैंक ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.3 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया है। आईडीबीआई बैंक ने बताया कि 30 सितंबर, 2024 के अंत तक नेट एडवांस दो लाख करोड़ रुपये थे। बैंक ने बताया कि कुल जमा राशि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में 2.77 लाख करोड़ रुपये की तुलना में नौ प्रतिशत बढ़कर 3.03 लाख करोड़ रुपये हो गई।

शेयरों का हाल

कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की बात करें तो 2100 रुपये पर है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो शेयर 964.75 रुपये पर है। आईडीबीआई बैंक के शेयर की कीमत बीएसई पर 92.58 रुपये है।

