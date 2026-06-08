होम, कार और पर्सनल लोन वालों के लिए अलर्ट! इस बैंक ने बढ़ाईं ब्याज दरें, EMI पर पड़ेगा असर
मुख्य बातें
- HDFC बैंक ने 8 जून 2026 से अपनी MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) में 5 से 10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ोतरी कर दी है
- इस बदलाव के बाद बैंक की MCLR दरें 8.05% से 8.65% के बीच हो गई हैं
- 1 साल की MCLR, जो ज्यादातर होम लोन का बेंचमार्क होती है, 8.35% से बढ़कर 8.40% हो गई है
अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन HDFC बैंक से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने विभिन्न अवधियों की MCLR दरों में 5 से 10 बेसिस पॉइंट (bps) तक का इजाफा किया है। नई दरें 8 जून 2026 से लागू हो गई हैं। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जिनके लोन MCLR आधारित ब्याज दरों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी EMI बढ़ सकती है या लोन की अवधि लंबी हो सकती है।
दरअसल, MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक ग्राहकों को लोन देता है। जब MCLR बढ़ती है, तो बैंक से लिए गए फ्लोटिंग रेट वाले लोन महंगे हो जाते हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा था, लेकिन इसके बावजूद HDFC बैंक ने अपनी आंतरिक फंडिंग लागत को देखते हुए MCLR में बढ़ोतरी का फैसला लिया है।
नई दरों के अनुसार, ओवरनाइट MCLR 8.05% से बढ़कर 8.10% हो गई है। 3 महीने की MCLR 8.15% से बढ़कर 8.20% और 6 महीने की MCLR 8.30% से बढ़कर 8.35% कर दी गई है। वहीं, 1 साल की MCLR, जो ज्यादातर होम लोन और रिटेल लोन के लिए बेंचमार्क मानी जाती है, 8.35% से बढ़कर 8.40% हो गई है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी 2 साल की MCLR में देखने को मिली है, जिसे 8.45% से बढ़ाकर 8.55% कर दिया गया है। 3 साल की MCLR भी 8.60% से बढ़कर 8.65% हो गई है। केवल 1 महीने की MCLR में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह 8.05% पर बनी हुई है।
|अवधि (Tenor)
|MCLR (8 जून)
|MCLR (7 मई)
|बदलाव (bps)
|ओवरनाइट (Overnight)
|8.10%
|8.05%
|+5
|1 माह
|8.05%
|8.05%
|कोई बदलाव नहीं
|3 माह
|8.20%
|8.15%
|+5
|6 माह
|8.35%
|8.30%
|+5
|1 वर्ष
|8.40%
|8.35%
|+5
|2 वर्ष
|8.55%
|8.45%
|+10
|3 वर्ष
|8.65%
|8.60%
|+5
बैंक की नई MCLR दरें इस प्रकार हैं। ओवरनाइट 8.10%, 1 माह 8.05%, 3 माह 8.20%, 6 माह 8.35%, 1 वर्ष 8.40%, 2 वर्ष 8.55% और 3 वर्ष 8.65%। इसके अलावा HDFC Bank की बेस रेट 8.80% और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) 17.30% पर बनी हुई है।
ब्याज दरों में इस बढ़ोतरी का असर सबसे ज्यादा उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जिनके लोन की ब्याज दर MCLR से लिंक्ड है और जिनकी रीसेट डेट आने वाली है। ऐसे ग्राहकों की EMI में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन लंबे समय के लोन जैसे होम लोन में इसका असर कुल ब्याज भुगतान पर दिखाई दे सकता है।
दूसरी ओर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) निवेशकों के लिए राहत की बात है कि बैंक अभी भी सामान्य ग्राहकों को 2.75% से 6.50% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.25% से 7% तक ब्याज दे रहा है। ऐसे में अगर आप HDFC Bank के लोन ग्राहक हैं, तो अपनी अगली EMI और लोन की ब्याज दर की समीक्षा जरूर कर लें, क्योंकि छोटी सी दर बढ़ोतरी भी लंबे समय में आपके खर्च को बढ़ा सकती है।
|अवधि (Tenor)
|₹3 करोड़ से कम (वार्षिक ब्याज दर)
|वरिष्ठ नागरिक ब्याज दर (वार्षिक)
|7 - 14 दिन
|2.75%
|3.25%
|15 - 29 दिन
|2.75%
|3.25%
|30 - 45 दिन
|3.25%
|3.75%
|46 - 60 दिन
|4.25%
|4.75%
|61 - 89 दिन
|4.25%
|4.75%
|90 दिन - 6 माह
|4.25%
|4.75%
|6 माह 1 दिन - 9 माह
|5.50%
|6.00%
|9 माह 1 दिन - 1 वर्ष
|5.75%
|6.25%
|1 वर्ष - 15 माह
|6.25%
|6.75%
|15 माह - 18 माह
|6.35%
|6.85%
|18 माह - 21 माह
|6.45%
|6.95%
|21 माह - 2 वर्ष
|6.45%
|6.95%
|2 वर्ष 1 दिन - 2 वर्ष 11 माह
|6.45%
|6.95%
|2 वर्ष 11 माह 1 दिन - 35 माह
|6.45%
|6.95%
|2 वर्ष 11 माह 1 दिन - 3 वर्ष
|6.45%
|6.95%
|3 वर्ष 1 दिन - 4 वर्ष 7 माह
|6.50%
|7.00%
|4 वर्ष 7 माह (55 माह)
|6.40%
|6.90%
|4 वर्ष 7 माह 1 दिन - 5 वर्ष
|6.40%
|6.90%
|5 वर्ष 1 दिन - 10 वर्ष
|6.15%
|6.65%
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।