HDFC Bank ने Q3 नतीजों का किया ऐलान, प्रॉफिट 11.50% बढ़ा, शेयरों पर रखें नजर

HDFC Bank Q3 Result: प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस प्राइवेट बैंक की तरफ से दी जानकारी के अनुसार कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.17 प्रतिशत बढ़कर 19,807 करोड़ रुपये हो गया। इस बैंक ने पिछले साल इसी अवधि में 17,657 करोड़ रुपये और पिछली सितंबर तिमाही में 19,611 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। बता दें, स्टैंडलोन स्तर पर बैंक का प्रॉफिट अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 11.46 प्रतिशत बढ़कर 18,653.75 करोड़ रुपये हो गया।

बैंक का खर्च 800 करोड़ रुपये और बढ़ा शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय 6.4 प्रतिशत बढ़कर 32,600 करोड़ रुपये रही, जबकि गैर ब्याज आय 13,250 करोड़ रुपये रही। बैंक ने बताया कि समग्र स्तर पर उसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.35 प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त नए श्रम कानूनों को लागू करने के कारण समीक्षाधीन तिमाही के दौरान उसका खर्च 800 करोड़ रुपये बढ़ा।

शेयर बाजार में क्या है स्थिति तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद अब सोमवार को एचडीएफसी बैंक के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को इस प्राइवेट बैंक का शेयर बीएसई में 0.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 931.15 रुपये के लेवल पर था। बीते एक साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों का भाव 12 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, एचडीएफसी बैंक का 52 वीक हाई 1020.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 812.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 14.32 लाख करोड़ रुपये का है।

दो साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों का भाव करीब 11 प्रतिशत ही बढ़ा है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 27 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

पिछले साल बैंक ने दिया था बोनस शेयर 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। 2025 में ही कंपनी ने हर शेयर पर 27 रुपये का डिविडेंड दिया था।