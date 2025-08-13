अब इस बड़े बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका, खाते में रखने पड़ेंगे ₹25000, वरना जुर्माना

1 अगस्त 2025 से खोले जाने वाले मेट्रो और अर्बन शाखाओं के नए खातों में अब ₹25,000 का मासिक औसत बैलेंस रखना अनिवार्य होगा, जबकि पहले यह सीमा ₹10,000 थी। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने ऐलान किया था कि ग्राहकों को ₹50,000 का न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस रखना ही होगा।

HDFC Bank hikes minimum balance: ICICI बैंक के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े लेंडर एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। एचडीएफसी बैंक ने अपने नए बचत खातों के लिए न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है। बैंक के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से खोले जाने वाले मेट्रो और अर्बन शाखाओं के नए खातों में अब ₹25,000 का मासिक औसत बैलेंस रखना अनिवार्य होगा, जबकि पहले यह सीमा ₹10,000 थी। बता दें कि इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने ऐलान किया कि अब ग्राहकों को ₹10,000 की जगह ₹50,000 का न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस रखना होगा। हालांकि, बैंक को अपने फैसले के चलते काफी विरोध झेलना पड़ रहा है।

इन ग्राहकों पर नियम लागू सेमी-अर्बन शाखाओं के लिए यह सीमा ₹5,000 और ग्रामीण शाखाओं के लिए ₹2,500 (तिमाही औसत) तय की गई है, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल नए खातों पर लागू होंगे, जबकि पुराने खाताधारकों पर पहले वाले नियम ही लागू रहेंगे। यानी जिन ग्राहकों का एचडीएफसी बैंक में पहले से ही बचत खाता है, वे मौजूदा नियमों के तहत ही खाते खोलते रहेंगे, जब तक कि अन्यथा सूचित न किया जाए। हालांकि, अगस्त के बाद खाता खोलने वालों के लिए, बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि नई सीमा से कम होने पर जुर्माना लगेगा।

कितना लगेगा जुर्माना यदि ग्राहक आवश्यक बैलेंस बनाए रखने में असफल रहते हैं, तो कमी के आधार पर 6% तक का जुर्माना या अधिकतम ₹600 तक शुल्क लिया जाएगा। इस बदलाव को बैंक ने खातों की मेंटेनेंस लागत और सेवा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया है। नई शर्तों के अनुसार, खातों में लगातार 25,000 रुपये का बैलेंस बनाए रखना होगा। बता दें कि इस संशोधन से पहले, एचडीएफसी बैंक की एमएबी आवश्यकताएं इस प्रकार थीं:

शहरी शाखाओं के लिए 10,000 रुपये अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए 5,000 रुपये (औसत मासिक)

ग्रामीण शाखाओं के लिए 2,500 रुपये (औसत तिमाही)

अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सीमाएं अभी तक अपरिवर्तित हैं। नवीनतम संशोधन विशेष रूप से महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में नए खातों पर लागू होता है।

क्लासिक खाताधारक एचडीएफसी बैंक अपने 'क्लासिक' ग्राहकों के लिए अलग से बैलेंस राशि की आवश्यकताएं प्रदान करता है। इसके लिए पात्र होने के लिए, आपको इनमें से कम से कम एक मानदंड पूरा करना होगा: