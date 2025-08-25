'फ्री' में चाहिए HDFC बैंक के शेयर तो आखिरी मौका, पहली बार बोनस शेयर बांट रहा बैंक

HDFC बैंक 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटेगा। यानी, हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर मिलेगा। बैंक ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त 2025 फिक्स की है। बोनस शेयर का हकदार होने के लिए निवेशकों के पास आज शेयर खरीदने का आखिरी मौका है।

एचडीएफसी बैंक ने अपने शेयरधारकों को फ्री शेयर पाने का मौका दिया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। बैंक 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटेगा। यानी, हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर मिलेगा। एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त 2025 फिक्स की है। बोनस शेयर का हकदार होने के लिए निवेशकों के पास आज आखिरी मौका है। यानी, जो इनवेस्टर्स सोमवार 25 अगस्त को शेयर खरीद लेंगे, उन्हें बोनस शेयर मिलेगा।

पहली बार बोनस शेयर बांट रहा है बैंक

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) अपने शेयरधारकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 12 पर्सेंट बढ़कर 18,155 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल की समान अवधि में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 16,175 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में बैंक की इंटरेस्ट इनकम 6 पर्सेंट बढ़कर 77,470 करोड़ रुपये रही, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 73,033 करोड़ रुपये थी। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) पहली तिमाही में सालाना आधार पर 5.4 पर्सेंट बढ़कर 31,440 करोड़ रुपये रही, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 29,840 करोड़ रुपये थी।