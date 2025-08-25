HDFC Bank giving 1 bonus Share on every Stock record date on 26 August 'फ्री' में चाहिए HDFC बैंक के शेयर तो आखिरी मौका, पहली बार बोनस शेयर बांट रहा बैंक, Business Hindi News - Hindustan
HDFC Bank giving 1 bonus Share on every Stock record date on 26 August

'फ्री' में चाहिए HDFC बैंक के शेयर तो आखिरी मौका, पहली बार बोनस शेयर बांट रहा बैंक

HDFC बैंक 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटेगा। यानी, हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर मिलेगा। बैंक ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त 2025 फिक्स की है। बोनस शेयर का हकदार होने के लिए निवेशकों के पास आज शेयर खरीदने का आखिरी मौका है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 01:21 PM
'फ्री' में चाहिए HDFC बैंक के शेयर तो आखिरी मौका, पहली बार बोनस शेयर बांट रहा बैंक

एचडीएफसी बैंक ने अपने शेयरधारकों को फ्री शेयर पाने का मौका दिया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। बैंक 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटेगा। यानी, हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर मिलेगा। एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त 2025 फिक्स की है। बोनस शेयर का हकदार होने के लिए निवेशकों के पास आज आखिरी मौका है। यानी, जो इनवेस्टर्स सोमवार 25 अगस्त को शेयर खरीद लेंगे, उन्हें बोनस शेयर मिलेगा।

पहली बार बोनस शेयर बांट रहा है बैंक
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) अपने शेयरधारकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 12 पर्सेंट बढ़कर 18,155 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल की समान अवधि में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 16,175 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में बैंक की इंटरेस्ट इनकम 6 पर्सेंट बढ़कर 77,470 करोड़ रुपये रही, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 73,033 करोड़ रुपये थी। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) पहली तिमाही में सालाना आधार पर 5.4 पर्सेंट बढ़कर 31,440 करोड़ रुपये रही, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 29,840 करोड़ रुपये थी।

1 साल में करीब 21% उछले हैं HDFC बैंक के शेयर
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के शेयर पिछले एक साल में करीब 21 पर्सेंट चढ़ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के इस दिग्गज बैंक के शेयर 26 अगस्त 2024 को 1639.60 रुपये पर थे। बैंक के शेयर 25 अगस्त 2025 को 1977.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में बैंक के शेयरों में 17 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले पांच साल में एचडीएफसी बैंक के शेयर 77 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2036.30 रुपये है। वहीं, बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1613.40 रुपये है।

