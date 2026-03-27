HDFC Bank में सबकुछ अच्छा नहीं? ‘सत्ता संघर्ष’ की वजह से हुआ चक्रवर्ती का इस्तीफा - रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ महीनों से बैंक के दोनों शीर्ष अधिकारियों के बीच खींचतान जारी थी। इस विवाद की जड़ में रणनीतिक मतभेद, गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे और CEO की दोबारा नियुक्ति का विवाद था।
HDFC Bank: पिछले दिनों एचडीएफसी बैंक में हुए कार्यवाहक एमडी अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की वजह से बैंक को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सत्ता के शीर्ष स्तर पर मचे खींचतान की वजह से यह इस्तीफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अतनु चक्रवर्ती और बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन के बीच सबकुछ अच्छा नहीं चल था।
क्यों शुरू हुआ था विवाद
रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ महीनों से बैंक के दोनों शीर्ष अधिकारियों के बीच खींचतान जारी थी। इस विवाद की जड़ में रणनीतिक मतभेद, गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे और CEO की दोबारा नियुक्ति का विवाद था। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह विवाद सिर्फ नियमों के पालन तक ही सीमित नहीं रह गया था। टॉप लीडरशिप में विवाद काम काज के तरीके, रणनीति और नियंत्रण को लेकर शुरू हुआ था। यह चरम पर शशिधर जगदीशन के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर पहुंच गया था। बता दें, अभी उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी की मंजूरी लेना बाकि है।
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चक्रवर्ती के इस्तीफे की वजह से उपजी स्थिति पर बैंक कानूनी सलाह भी ले रहा है।
अचानक हुए इस्तीफे ने खड़े किए सवाल
चक्रवर्ती नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर 2021 से काम कर रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते ने उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था। चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे की वजह नैतिक मतभेद को बताया था। उनके अचानक हुए इस्तीफे ने बैंक की कार्य शैली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे।
बैंक के शेयरों में आज फिर से बड़ी गिरावट
एचडीएफसी बैंक के शेयर आज शुक्रवार को 779.95 रुपये के स्तर पर खुला था। बैंक के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 763 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बीते एक महीने में बैंक के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।