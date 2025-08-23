1 पर 1 शेयर बोनस दे रहा HDFC Bank, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में, क्या अब दांव लगाना रहेगा सही?

HDFC bank bonus share: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से इस बोनस इश्यू के लिए 27 अगस्त की तारीख तय हुई है। जोकि अगले हफ्ते है।

HDFC bank bonus share: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से इस बोनस इश्यू के लिए 27 अगस्त की तारीख तय हुई है। जोकि अगले हफ्ते है। अब निवेशकों के मन में एक सवाल घूम रहा है कि क्या इस समय एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर दांव लगाना सही रहेगा या नहीं। बता दें, एचडीएफसी बैंक ने अपने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है।

1 पर एक शेयर फ्री एक्सचेंज को दी जानकारी में इस प्राइवेट बैंक ने बताया है कि एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। निवेशकों की पात्रता तय करने के लिए कंपनी ने 27 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों का नाम एचडीएफसी बैंक के शेयर रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें बोनस शेयर मिलेगा।

इससे पहले बीते महीने एचडीएफसी बैंक के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुके थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था।

शेयरों पर दांव लगाना रहेगा सही? ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी से टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर गणेश डोंगरे कहते हैं, “एचडीएफसी बैंक शेयर चार्ट पैटर्न पर 1850 रुपये के महत्वपूर्ण स्तर को क्रॉस करने के बाद तेज उछाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले शॉर्ट टर्म यह स्टॉक 2050 रुपये से 2100 रुपये के लेवल तक जा सकता है। हालांकि, 1850 रुपये के स्टॉप लॉस को बनाए रखें।”

1 साल में 20% चढ़ा भाव शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर एचडीएफसी बैंक के शेयरों का भाव बीएसई में 1.28 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1964.75 रुपये था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2036.30 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 1613.40 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 15,08,346.39 करोड़ रुपये का है।