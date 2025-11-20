TCS को पछाड़ HDFC बैंक फिर बना भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, सबसे तेजी से बढ़ा जोमैटो

संक्षेप: Top-100 Brands: एचडीएफसी बैंक ने 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ एक बार फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब वापस हासिल कर लिया है। इस साल 18 नए ब्रांड्स ने सूची में जगह बनाई। जोमैटो लगातार दूसरे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बना है।

फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक ने 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ एक बार फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब वापस हासिल कर लिया है। यह जानकारी 2025 की ‘कैंटर ब्रैंडZ इंडिया की सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स रिपोर्ट’ में दी गई है।

2014 से अब तक 377 फीसदी बढ़ी ब्रांड वैल्यू देश के सबसे बड़े निजी बैंक के रूप में एचडीएफसी बैंक की ब्रांड वैल्यू 2014 में पहली बार रिपोर्ट जारी होने के बाद से 377 प्रतिशत बढ़ चुकी है। कैंटर ब्रैंडZ ब्रांड वैल्यू की गणना कंपनी की कुल कीमत में से उस हिस्से से करता है, जो ब्रांड को सौंपा जा सकता है, साथ ही यह देखता है कि ब्रांड उपभोक्ताओं की मांग और कीमत पर कितना असर डालता है। 2014 से लेकर 2021 तक लगातार शीर्ष पर रहने के बाद, बैंक को 2022 में टीसीएस ने पीछे छोड़ दिया था।

ग्राहकों से जुड़ाव का असर रिपोर्ट में कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद ब्रांड को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। बैंक ने “विजिल आंटी” जैसी सुरक्षा अभियान की पहचान और “30 मिनट डिजिटल ऑटो लोन” जैसी सेवाएं शुरू कीं, जो उसके इनोवेशन और ग्राहकों से जुड़ाव का प्रतीक बनीं।

कैसे मिलता है टिकाऊ ब्रांड ग्रोथ कैंटर साउथ एशिया की प्रबंध निदेशक और चीफ सॉल्यूशंस ऑफिसर सौम्या मोहंती ने कहा कि जो ब्रांड उपभोक्ताओं को गहराई से समझते हैं, वे कठिन बाजार परिस्थितियों में भी बढ़ते हैं। ऐसे ब्रांड जरूरतों के साथ कदम मिलाकर चलते हैं और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढालते हैं। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि इस वर्ष समान-स्तर पर ब्रांड ग्रोथ केवल 6 प्रतिशत रही है, जो पिछले वर्ष के 19 प्रतिशत से कम है। उन्होंने कहा कि ब्रांड्स में निवेश बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि उपभोक्ता अब उन्हें पहले जितना ‘महत्वपूर्ण’ या ‘अलग’ नहीं मान रहे हैं।

भारत के टॉप-100 ब्रांड्स की कुल वैल्यू 523.5 अरब डॉलर रिपोर्ट के अनुसार, भारत के टॉप-100 ब्रांड्स की कुल वैल्यू अब 523.5 अरब डॉलर है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13 प्रतिशत है। इस बार सूची का आकार बढ़ाकर 100 ब्रांड्स किया गया है, और इनमें से 34 ब्रांड्स की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है।

नए और तेजी से उभरते ब्रांड्स इस साल 18 नए ब्रांड्स ने सूची में जगह बनाई। इनमें अल्ट्राटेक सीमेंट सातवें स्थान पर पहुंच गया, जिसकी ब्रांड वैल्यू 14.5 अरब डॉलर है। कंपनी अब बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ आम घर बनाने वालों की पसंद भी बन रही है, क्योंकि वह भावनात्मक कहानी कहने, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और एक ही स्थान पर सभी समाधान देने की रणनीति अपना रही है।

खुदरा और फैशन ब्रांड्स की मजबूत एंट्री टाटा समूह के खुदरा ब्रांड वेस्टसाइड और किफायती फैशन लेबल जूडियो ने भी पहली बार सूची में जगह बनाई है। वेस्टसाइड की वैल्यू 3.3 अरब डॉलर और जूडियो की 2.5 अरब डॉलर आंकी गई है, जो क्रमशः 38वें और 52वें स्थान पर हैं।

जोमैटो बना सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड जोमैटो लगातार दूसरे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बना है। इसने 10 स्थानों की छलांग लगाकर 21वां स्थान हासिल किया और अपनी वैल्यू लगभग दोगुनी कर 6 अरब डॉलर कर ली है। कंपनी अब फूड डिलीवरी से आगे बढ़कर अन्य लाइफस्टाइल सेवाओं में भी कदम रख रही है।