बोनस शेयर की आहट में HDFC group का स्टॉक 2% चढ़ा, 15 अक्टूबर को होगा फैसला

Bonus Share: एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (HDFC Asset Management Company Ltd) के शेयरों में सोमवार को आज तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे की वजह 10 अक्टूबर को सामने आई जानकारी है। एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी ने निवेशकों रिवार्ड देने का फैसला किया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:56 AM
Bonus Share: एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (HDFC Asset Management Company Ltd) के शेयरों में सोमवार को आज तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे की वजह 10 अक्टूबर को सामने आई जानकारी है। एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी ने निवेशकों रिवार्ड देने का फैसला किया है। बता दें, 15 अक्टूबर दिन बुधवार को एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है। इसी मीटिंग में कंपनी की तरफ से बोनस शेयर पर फैसला होगा। 15 अक्टूबर को ही कंपनी दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करेगी।

2018 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। तब से अबतक पहली बार है जब एचडीएफसी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से निवेशकों को बोनस शेयर देने का विचार किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है।

आज कंपनी के शेयरों में तेजी

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में आज यह स्टॉक 5574.65 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 2.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 5668 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बीते 6 महीने में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 40 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में पोजीशनल निवेशकों को 26 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.04 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

इस कंपनी का 52 वीक हाई 5925.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3525.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.20 लाख करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी के शेयरों की कीमतों में 146 प्रतिशत की तेजी आई है।

लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी

इस कंपनी ने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। कंपनी के शेयर जून के महीने में आखिरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 90 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
