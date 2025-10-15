1 पर 1 बोनस शेयर देने का ऐलान, नवंबर में रिकॉर्ड डेट, शेयर खरीदने की लूट, कंपनी को बंपर मुनाफा
Bonus Share: देश की प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने न केवल अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, बल्कि शेयरधारकों को खुशखबरी देते हुए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की भी घोषणा की है। इस बीच, कारोबार के दौरान बीएसई पर कंपनी का शेयर 3.71% की बढ़त के साथ ₹5802.10 पर पहुंच गए थे। आइए जानते हैं डिटेल में...
जानिए कैसे रहे तिमाही नतीजे
कंपनी के मुताबिक, नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) आधार पर 24.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही में एचडीएफसी एएमसी का मुनाफा बढ़कर ₹718.43 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा ₹576.61 करोड़ था। इसी अवधि में कंपनी की रेवेन्यू में भी 15.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। रेवेन्यू बढ़कर ₹1,027.40 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹887.21 करोड़ था। तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर देखें तो, कंपनी का शुद्ध लाभ पिछली तिमाही (Q1 FY26) के ₹747.55 करोड़ की तुलना में 3.9% घटा, हालांकि राजस्व में 6% की बढ़त दर्ज की गई।
एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी इजाफा
कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) यानी प्रबंधनाधीन कुल परिसंपत्ति मूल्य में भी मजबूत बढ़ोतरी देखी गई। सितंबर तिमाही में एयूएम 14% सालाना वृद्धि के साथ बढ़कर ₹8,72,800 करोड़ पर पहुंच गया। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी इसमें 2% की वृद्धि हुई है।
बोनस शेयर इश्यू का ऐलान
एचडीएफसी एएमसी ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 1:1 बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रत्येक पूर्ण रूप से चुकता ₹5 मूल्य के एक शेयर पर, निवेशक को एक नया पूर्ण रूप से चुकता बोनस शेयर मिलेगा। कंपनी ने बताया कि बोनस शेयर डिस्ट्रिब्यूशन के लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार, 26 नवंबर 2025 तय की गई है। इस तिथि पर जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होंगे, उन्हें यह बोनस शेयर प्राप्त होंगे।