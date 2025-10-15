Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HDFC Asset Management Company Ltd declared 11 bonus share after strong q2 result stock skyrocket

1 पर 1 बोनस शेयर देने का ऐलान, नवंबर में रिकॉर्ड डेट, शेयर खरीदने की लूट, कंपनी को बंपर मुनाफा

संक्षेप: कंपनी के मुताबिक नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) आधार पर 24.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही में एचडीएफसी एएमसी का मुनाफा बढ़कर ₹718.43 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा ₹576.61 करोड़ था।

Wed, 15 Oct 2025 04:39 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Bonus Share: देश की प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने न केवल अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, बल्कि शेयरधारकों को खुशखबरी देते हुए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की भी घोषणा की है। इस बीच, कारोबार के दौरान बीएसई पर कंपनी का शेयर 3.71% की बढ़त के साथ ₹5802.10 पर पहुंच गए थे। आइए जानते हैं डिटेल में...

जानिए कैसे रहे तिमाही नतीजे

कंपनी के मुताबिक, नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) आधार पर 24.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही में एचडीएफसी एएमसी का मुनाफा बढ़कर ₹718.43 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा ₹576.61 करोड़ था। इसी अवधि में कंपनी की रेवेन्यू में भी 15.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। रेवेन्यू बढ़कर ₹1,027.40 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹887.21 करोड़ था। तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर देखें तो, कंपनी का शुद्ध लाभ पिछली तिमाही (Q1 FY26) के ₹747.55 करोड़ की तुलना में 3.9% घटा, हालांकि राजस्व में 6% की बढ़त दर्ज की गई।

एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी इजाफा

कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) यानी प्रबंधनाधीन कुल परिसंपत्ति मूल्य में भी मजबूत बढ़ोतरी देखी गई। सितंबर तिमाही में एयूएम 14% सालाना वृद्धि के साथ बढ़कर ₹8,72,800 करोड़ पर पहुंच गया। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी इसमें 2% की वृद्धि हुई है।

बोनस शेयर इश्यू का ऐलान

एचडीएफसी एएमसी ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 1:1 बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रत्येक पूर्ण रूप से चुकता ₹5 मूल्य के एक शेयर पर, निवेशक को एक नया पूर्ण रूप से चुकता बोनस शेयर मिलेगा। कंपनी ने बताया कि बोनस शेयर डिस्ट्रिब्यूशन के लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार, 26 नवंबर 2025 तय की गई है। इस तिथि पर जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होंगे, उन्हें यह बोनस शेयर प्राप्त होंगे।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
