Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़hdfc amc shares are available at half the price today why is this stock in the news
आज आधे रेट पर मिल रहा HDFC AMC का शेयर, क्यों चर्चा में है यह स्टॉक

आज आधे रेट पर मिल रहा HDFC AMC का शेयर, क्यों चर्चा में है यह स्टॉक

संक्षेप:

अब जब HDFC AMC शेयर एक्स-बोनस में कारोबार कर रहा है, तो इसकी बाजार कीमत एडजस्ट हो गई है। 1:1 के बोनस पर बकाया शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिसके कारण ट्रेडिंग कीमत लगभग 50% गिरी हुई दिख सकती है।

Wed, 26 Nov 2025 10:26 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC) के शेयर 26 नवंबर यानी आज चर्चा में हैं, क्योंकि कंपनी के 1 पर 1 के बोनस शेयर जारी की घोषणा के बाद आज यह शेयर एक्स-बोनस में ट्रेडिंग शुरू कर रहा है। यह HDFC AMC का शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद पहला बोनस इश्यू है, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। एनएसई पर यह शेयर सवा दस बजे के करीब 2670 रुपये पर ट्रेड कर रहाा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शेयर की कीमत में दिखेगी गिरावट, लेकिन वह वास्तविक नहीं

अब जब शेयर एक्स-बोनस में कारोबार कर रहा है, तो इसकी बाजार कीमत एडजस्ट हो गई है। 1:1 के बोनस पर बकाया शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिसके कारण ट्रेडिंग कीमत लगभग 50% गिरी हुई दिख सकती है।

कुछ ट्रेडिंग ऐप इसे एक बड़ी गिरावट के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है - यह गिरावट पूरी तरह से गणितीय है और कंपनी के व्यवसाय के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करती है। बोनस इश्यू से निवेशक की कुल होल्डिंग के मूल्य में कमी नहीं आती है।

बोनस शेयर की डिटेल्स

कंपनी ने पहले ही मान्य शेयरधारकों के हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी थी। शेयर बाजार के नियमों के अनुसार, HDFC AMC रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले यानी मंगलवार, 25 नवंबर को एक्स-बोनस हो गई। इसका मतलब है कि बोनस शेयर पाने के लिए निवेशकों को मंगलवार को ट्रेडिंग सत्र के अंत तक शेयरों की होल्डिंग अपने डीमैट खाते में दिखनी जरूरी थी।

HDFC AMC शेयर का प्रदर्शन

पिछले एक साल में HDFC AMC के शेयर ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इसने पिछले बारह महीनों में 27.54% की बढ़त दर्ज की है। इस साल अब तक, यह शेयर 29.36% ऊपर है। हालांकि, छोटी अवधि के रुझान में कुछ ठहराव देखा गया है।

पिछले एक महीने में शेयर 2.83% फिसला है। नजदीकी उतार-चढ़ाव के बावजूद, HDFC AMC एक मजबूत वेल्थ क्रिएटर बनी हुई है। यह शेयर अपने आईपीओ मूल्य 1,100 रुपये से लगभग 5 गुना ऊपर है।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

इसका मतलब यह है कि निवेशकों के डीमैट खाते में शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जिस शेयरधारक के पास मंगलवार को 100 शेयर थे, उसे अतिरिक्त 100 शेयर मिलेंगे, जिससे कुल संख्या 200 हो जाएगी। हालांकि, बाजार में समायोजित कीमत यह सुनिश्चित करेगी कि निवेश का कुल मूल्य अपरिवर्तित रहे।

पात्र शेयरधारकों को तय करने की रिकॉर्ड डेट बुधवार, 26 नवंबर, 2025 है। बोनस शेयरों के क्रेडिट होने की समयसीमा सहित अतिरिक्त प्रक्रियात्मक विवरण जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Share Market Live Updates Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।