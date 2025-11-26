आज आधे रेट पर मिल रहा HDFC AMC का शेयर, क्यों चर्चा में है यह स्टॉक

संक्षेप: अब जब HDFC AMC शेयर एक्स-बोनस में कारोबार कर रहा है, तो इसकी बाजार कीमत एडजस्ट हो गई है। 1:1 के बोनस पर बकाया शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिसके कारण ट्रेडिंग कीमत लगभग 50% गिरी हुई दिख सकती है।

HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC) के शेयर 26 नवंबर यानी आज चर्चा में हैं, क्योंकि कंपनी के 1 पर 1 के बोनस शेयर जारी की घोषणा के बाद आज यह शेयर एक्स-बोनस में ट्रेडिंग शुरू कर रहा है। यह HDFC AMC का शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद पहला बोनस इश्यू है, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। एनएसई पर यह शेयर सवा दस बजे के करीब 2670 रुपये पर ट्रेड कर रहाा था।

शेयर की कीमत में दिखेगी गिरावट, लेकिन वह वास्तविक नहीं अब जब शेयर एक्स-बोनस में कारोबार कर रहा है, तो इसकी बाजार कीमत एडजस्ट हो गई है। 1:1 के बोनस पर बकाया शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिसके कारण ट्रेडिंग कीमत लगभग 50% गिरी हुई दिख सकती है।

कुछ ट्रेडिंग ऐप इसे एक बड़ी गिरावट के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है - यह गिरावट पूरी तरह से गणितीय है और कंपनी के व्यवसाय के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करती है। बोनस इश्यू से निवेशक की कुल होल्डिंग के मूल्य में कमी नहीं आती है।

बोनस शेयर की डिटेल्स कंपनी ने पहले ही मान्य शेयरधारकों के हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी थी। शेयर बाजार के नियमों के अनुसार, HDFC AMC रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले यानी मंगलवार, 25 नवंबर को एक्स-बोनस हो गई। इसका मतलब है कि बोनस शेयर पाने के लिए निवेशकों को मंगलवार को ट्रेडिंग सत्र के अंत तक शेयरों की होल्डिंग अपने डीमैट खाते में दिखनी जरूरी थी।

HDFC AMC शेयर का प्रदर्शन पिछले एक साल में HDFC AMC के शेयर ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इसने पिछले बारह महीनों में 27.54% की बढ़त दर्ज की है। इस साल अब तक, यह शेयर 29.36% ऊपर है। हालांकि, छोटी अवधि के रुझान में कुछ ठहराव देखा गया है।

पिछले एक महीने में शेयर 2.83% फिसला है। नजदीकी उतार-चढ़ाव के बावजूद, HDFC AMC एक मजबूत वेल्थ क्रिएटर बनी हुई है। यह शेयर अपने आईपीओ मूल्य 1,100 रुपये से लगभग 5 गुना ऊपर है।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इसका मतलब यह है कि निवेशकों के डीमैट खाते में शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जिस शेयरधारक के पास मंगलवार को 100 शेयर थे, उसे अतिरिक्त 100 शेयर मिलेंगे, जिससे कुल संख्या 200 हो जाएगी। हालांकि, बाजार में समायोजित कीमत यह सुनिश्चित करेगी कि निवेश का कुल मूल्य अपरिवर्तित रहे।