HDFC AMC का पहला बोनस: 1 शेयर पर 1 मुफ्त शेयर, 4.10 लाख छोटे निवेशकों को फायदा

संक्षेप: HDFC AMC Bonus Share: HDFC AMC कंपनी के बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट तय किया गया था।कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि जिस शेयरधारक के पास रिकॉर्ड डेट तक 1 शेयर था, उसे 1 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेगा।

HDFC AMC कंपनी के शेयर बुधवार, 26 नवंबर से बोनस शेयरों के लिए एडजस्ट होकर ट्रेड होंगे। इसके लिए आज (मंगलवार) को रिकॉर्ड डेट तय किया गया था।कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि जिस शेयरधारक के पास रिकॉर्ड डेट तक 1 शेयर था, उसे 1 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेगा।

कौन है पात्र? वे निवेशक जिनके डीमैट खाते में मंगलवार को बाजार बंद होने तक HDFC AMC के शेयर मौजूद थे, वे ही इस बोनस इश्यू के लिए पात्र हैं। आज (मंगलवार को) शेयर खरीदने वाले निवेशकों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

उदाहरण के साथ समझें अगर किसी के पास मंगलवार बंद होने तक 100 शेयर थे, तो बोनस मिलने के बाद उसके खाते में कुल 200 शेयर हो जाएंगे (100 पुराने + 100 नए बोनस)। ध्यान रहे, शेयरों की कीमत में इसी अनुपात में समायोजन हो जाएगा, इसलिए निवेश की कुल वैल्यू वही रहेगी।

क्यों खास है यह कदम? यह HDFC AMC की पहली ऐसी कॉर्पोरेट एक्शन है, जहां उसने शेयरधारकों को डिविडेंड के अलावा बोनस शेयर दिए हैं।

कितने निवेशकों को मिलेगा लाभ? सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के 4.10 लाख छोटे रिटेल निवेशक (जिनके पास 2 लाख रुपये तक के शेयर हैं) हैं, जिनकी कंपनी में 6.57% हिस्सेदारी है।

शेयर का प्रदर्शन HDFC AMC का शेयर मंगलवार को 5,340.55 रुपये पर बंद हुआ, जो 0.5% की गिरावट दर्शाता है। पिछले एक महीने में शेयर 4% गिरा है, लेकिन इस साल अब तक 29% का उछाल देखा है। यह शेयर अपने आईपीओ भाव 1,100 रुपये से लगभग 5 गुना ऊपर है।