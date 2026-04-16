Q4 में 41% बढ़ा इस NBFC का मुनाफा, शेयर में आई 10% तक की तेजी; एक्सपर्ट ने दी Buy रेटिंग, आपका है दांव?
HDB Financial Q4 Result; HDB फाइनेंशियल सर्विसेस ने Q4FY26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 41% की जबरदस्त मुनाफा वृद्धि दर्ज की, जिससे शेयर में करीब 10% की तेजी देखने को मिली है। निवेशकों के लिए जेफरीज (Jefferies) ने ‘Buy’ रेटिंग के साथ हाई टारगेट दिया है।
HDB Financial Q4 Result; एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेस (HDB Financial Services) के शेयरों में हाल ही में जोरदार उछाल देखने को मिला, जब कंपनी ने मार्च तिमाही (Q4) के शानदार नतीजे पेश किए हैं। रिजल्ट आने के बाद शेयर करीब 10% तक चढ़ गया और शुरुआती कारोबार में ₹705 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी का उम्मीद से बेहतर मुनाफा और एसेट क्वालिटी में सुधार रहा। आसान भाषा में कहें तो कंपनी ने कम खर्च और बैड लोन (Non-Performing Asset) के साथ ज्यादा कमाई की है, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है।
कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 41% बढ़कर ₹751 करोड़ पहुंच गया, जो काफी मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। इस ग्रोथ की मुख्य वजह कम प्रावधान (provisions) यानी खराब लोन के लिए कम पैसा अलग रखना और फंडिंग कॉस्ट में कमी रही। इसके साथ ही कंपनी की एसेट क्वॉलिटी में भी सुधार देखने को मिला, यानी अब लोन की वसूली बेहतर हो रही है और डिफॉल्ट का जोखिम कम हुआ है।
हालांकि, ग्रोथ के मामले में तस्वीर थोड़ी संतुलित नजर आती है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) करीब 11% की दर से बढ़ा है, जो बहुत तेज नहीं, लेकिन स्थिर ग्रोथ को दिखाता है। ब्रोकरेज हाउस नोमुरा (Nomura) का मानना है कि आने वाले समय में ग्रोथ बेहतर हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है और ₹740 का टारगेट दिया है। वहीं, जेफरीज (Jefferies) इस स्टॉक को लेकर ज्यादा सकारात्मक है और उसने बॉय (Buy) रेटिंग के साथ ₹845 का टारगेट दिया है।
जेफरीज (Jefferies) के अनुसार, कंपनी के लोन डिस्बर्समेंट में तेजी आई है और आगे AUM ग्रोथ और मजबूत हो सकती है। साथ ही कम लागत और बेहतर मार्जिन के चलते कंपनी की कमाई में FY28 तक करीब 22% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर नोमुरा (Nomura) ने वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव को एक संभावित जोखिम बताया है, जो बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकता है।
ऑपरेशनल स्तर पर भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्याज आय (interest income) में 13% की बढ़ोतरी हुई है और कुल AUM ₹1.18 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि, एक अहम बात यह भी है कि हालिया तेजी के बावजूद यह शेयर अभी भी अपने लिस्टिंग के बाद से करीब 23% नीचे है।
HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (HDB Financial Services Ltd) के शेयरों में 16 अप्रैल 2026 को मजबूत तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक यह स्टॉक 8.06% उछलकर ₹696.20 पर कारोबार कर रहा था। यह उछाल कंपनी के बेहतर Q4 नतीजों के बाद आया है, जिसने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।
HDB फाइनेंशियल सर्विसेस (HDB Financial Services) का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है, खासकर एसेट क्वालिटी और मुनाफे के मामले में। लेकिन आगे की तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी अपनी लोन ग्रोथ को कितनी तेजी से बढ़ा पाती है और बाहरी जोखिमों से कैसे निपटती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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