LPG गैस का संकट: दिग्गज IT कंपनी के कैंटीन पर असर, कर्मचारियों को मिला वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन
कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक खाना पकाने की गैस की कमी के कारण कैंटीन का कामकाज बाधित होने के चलते HCL टेक ने अपने चेन्नई कार्यालय के कर्मचारियों को 12-13 मार्च को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का विकल्प दिया है।
LPG Crisis: ईरान की अमेरिका और इजराइल से छिड़ी जंग के बीच भारत में एलपीजी गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। होटल, रेस्तरां समेत अलग-अलग स्थानों से एलपीजी गैस की कमी की खबरें आ रही हैं। देश की दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक के कैंटीन में भी एलपीजी संकट की खबरें सामने आई हैं। कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक खाना पकाने की गैस की कमी के कारण कैंटीन का कामकाज बाधित होने के चलते HCL टेक ने अपने चेन्नई कार्यालय के कर्मचारियों को 12-13 मार्च को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का विकल्प दिया है। इन अधिकारियों ने मिंट को बताया कि एलपीजी की कमी के चलते कई कैंटीन विक्रेता अपना काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते कंपनी ने कर्मचारियों को इन दो दिनों में घर से काम करने की अनुमति दी। पुष्टि के लिए HCL टेक को भेजे गए ईमेल का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
इंफोसिस की एडवाइजरी
इसके अलावा, खाद्य संबंधी व्यवधानों के कारण दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड को बेंगलुरु और चेन्नई सहित अपने कम से कम दो स्थानों पर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है।
इंफोसिस ने बेंगलुरु में अपने कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि व्यावसायिक एलपीजी की उपलब्धता को लेकर उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के मद्देनजर कैंटीन में मेनू में कम आइटम होंगे। कार्यालयों में लाइव काउंटर सेवाएं बंद कर दी गई हैं और कर्मचारियों से घर का बना खाना लाने का आग्रह किया जा रहा है। बता दें कि इंफोसिस और एचसीएलटेक में पिछले साल क्रमशः 337,034 और 226,379 कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें से कम से कम तीन-चौथाई कर्मचारी भारत में तैनात हैं।
भारत के कारोबार पर पड़ रहा असर
अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ चल रहे संघर्ष का असर धीरे-धीरे भारत के व्यवसायों पर भी दिखने लगा है। सरकार के आश्वासनों के बावजूद एलपीजी की कमी के चलते देश भर के कई रेस्तरां बंद हो गए हैं। वैश्विक सर्च फर्मों का कहना है कि इस क्षेत्र में कारोबार करने की योजना बना चुकी या पहले से ही कारोबार कर रही कंपनियां बढ़ती अनिश्चितता के बीच वरिष्ठ स्तर की भर्तियां रोक रही हैं।
कंसल्टिंग फर्मों ने यह भी चेतावनी दी है कि इस संघर्ष के कारण ऊर्जा, रियल एस्टेट, निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में व्यवधान आने से इस क्षेत्र में कारोबार कर रही कंपनियों के बोनस पर दबाव पड़ सकता है। वहीं, सरकार की ओर से लगातार संकट से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें