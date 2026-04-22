24 रुपये डिविडेंड बांटने का ऐलान, 4488 करोड़ रुपये का हुआ मुनाफा, फिर भी IT शेयर धड़ाम

चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को 9% से ज्यादा टूट गए हैं। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने हर शेयर पर 24 रुपये का अंतरिम डिविडेंड अनाउंस किया है।

आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 1301.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2026 तिमाही में 4 पर्सेंट बढ़कर 4488 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर शेयर पर 24 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने चौथी तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है। साथ ही, शेयर का टारगेट प्राइस भी घटा दिया है।

करीब 140 रुपये टूट गए एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर

आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को करीब 140 रुपये लुढ़क गए हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को BSE में 1441.55 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर बुधवार को इंट्राडे के दौरान 1301.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मार्च 2026 तिमाही में एचसीएल टेक्नोलॉजीज का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 12.34 पर्सेंट बढ़कर 33,981 करोड़ रुपये रहा है।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयरों को 1275 रुपये का टारगेट

इनक्रेड (INCRED) ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयरों की रेटिंग डाउनग्रेड करके रेड्यूस (Reduce) कर दी है और कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 1275 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले आईटी कंपनी के शेयरों को 1616 रुपये का टारगेट दिया था। ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने भी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयरों को डाउनग्रेड करके होल्ड रेटिंग दी है। नुवामा ने पहले एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयरों को बाय रेटिंग दी थी। नुवामा ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस भी 1550 रुपये से घटाकर 1400 रुपये कर दिया है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।