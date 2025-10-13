91वां बार डिविडेंड देने जा रही यह दिग्गज कंपनी, ₹4235 करोड़ का हुआ है प्रॉफिट
HCL Technologies Q2 Results: एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में इंटीग्रेटेड नेट प्रॉफिट एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले 4,235 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा। आईटी कंपनी ने कहा कि उसका शुद्ध लाभ जून, 2025 तिमाही की तुलना में 10.2 प्रतिशत बढ़ा। साथ ही कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। एचसीएलटेक ने सोमवार को अपने शेयरधारकों के लिए 12 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की, जो कंपनी का लगातार 91वां तिमाही भुगतान है।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि सितंबर तिमाही में उसकी एकीकृत आय सालाना आधार पर 10.6 प्रतिशत बढ़कर 31,942 करोड़ रुपये हो गई। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर मुद्रा के आधार पर राजस्व वृद्धि अनुमान को सालाना 3-5 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखा है। कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष के दौरान सेवा राजस्व के अनुमान को भी पहले के 3-5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4-5 प्रतिशत कर दिया है।
कंपनी के शेयर
बता दें कि कंपनी की शेयर आज मामूली गिरावट के साथ 1,494.10 रुपये पर आ गए हैं। पांच दिन में यह शेयर 5 पर्सेंट चढ़ा है। छह महीने में यह शेयर 5 पर्सेंट चढ़ा है। इस साल अब तक 21 पर्सेंट तक गिर गया। सालभर में यह शेयर 20 पर्सेंट तक टूट गया। पांच साल में यह शेयर 80 पर्सेंट तक चढ़ गया है।