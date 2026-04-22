Q4 में ₹4,488 करोड़ पहुंचा इस कंपनी का मुनाफा, ₹24 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान; 12% की रेवेन्यू ग्रोथ
HCL Technologies Q4 Results: HCL टेक ने Q4FY26 में 4% की बढ़त के साथ ₹4,488 करोड़ का मुनाफा और 12% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी ने निवेशकों को ₹24 प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो लगातार 93वां भुगतान है।
HCL Technologies Q4 Results: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज (HCL Technologies) ने मार्च तिमाही (Q4 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं, जो निवेशकों के लिए मिश्रित लेकिन स्थिर संकेत दे रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (PAT) सालाना आधार पर करीब 4.2% बढ़कर ₹4,488 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹4,307 करोड़ था, यानी कंपनी ने मुनाफे में हल्की लेकिन लगातार ग्रोथ बनाए रखी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने इस मोर्चे पर ज्यादा मजबूत प्रदर्शन किया है। Q4FY26 में ऑपरेशंस से आय ₹33,981 करोड़ रही, जो पिछले साल के ₹30,246 करोड़ के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है। इससे साफ है कि कंपनी की बिजनेस ग्रोथ बनी हुई है। हालांकि, तिमाही आधार (QoQ) पर बढ़त बहुत मामूली रही।
निवेशकों के लिए बड़ी खबर: ₹24 प्रति शेयर डिविडेंड
कंपनी ने अपने शेयरधारकों को खुश करते हुए ₹24 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 25 अप्रैल 2026 और पेमेंट डेट 5 मई 2026 है। खास बात यह है कि यह कंपनी का लगातार 93वां क्वॉर्टर डिविडेंड है, जो इसकी मजबूत कैश फ्लो और शेयरधारकों को रिटर्न देने की क्षमता को दिखाता है।
FY27 के लिए क्या है कंपनी का अनुमान?
कंपनी ने अगले वित्त वर्ष (FY27) के लिए भी गाइडेंस दी है, जो थोड़ी सतर्क नजर आती है। इसकी रेवेन्यू ग्रोथ 1% से 4% (YoY, Constant Currency) रही। इसकी सर्विसेज ग्रोथ 1.5% से 4.5% और EBIT मार्जिन 17.5% से 18.5% रहा, यानि कंपनी को आने वाले समय में धीमी, लेकिन स्थिर ग्रोथ की उम्मीद है।
AI और सर्विस बिजनेस का हाल
आज के दौर में AI सबसे बड़ा गेमचेंजर बन चुका है और HCL टेक भी इस पर फोकस कर रही है। कंपनी का AI रेवेन्यू 155 मिलियन डॉलर रहा, जो QoQ आधार पर बढ़ा है। सर्विस बिजनेस में सालाना 4.2% की ग्रोथ दिखी। हालांकि, सॉफ्टवेयर बिजनेस (HCLSoftware) में गिरावट देखने को मिली।
मार्जिन और अन्य अहम आंकड़े
EBIT: ₹5,620 करोड़ (16.5% मार्जिन)
TCV (नए डील्स): FY26 में $9.3 बिलियन
Q4 में नए डील्स: $1.93 बिलियन
ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रही है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव बना हुआ है।
मैनेजमेंट का क्या कहना है?
कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा (Roshni Nadar Malhotra) के मुताबिक, AI के बढ़ते दौर में कंपनी अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना रही है और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को तेजी से ढाल रही है। उनका कहना है कि भविष्य में AI आधारित सर्विसेज कंपनी की ग्रोथ का बड़ा इंजन बन सकती हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।