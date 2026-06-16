HCL Ltd के शेयरों में 3% की तेजी, इस AI स्टार्टअप में कंपनी ने किया मोटा निवेश, एक्सपर्ट बुलिश
मुख्य बातें
- HCL Ltd Share Price: एचसीएल लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर को एक्सपर्ट्स बुलिश हैं
HCL Ltd Share Price: दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक स्टार्टअप में निवेश के बाद दर्ज की गई है। कंपनी ने सरवम एआई के नए फंडिंग राउंड के दौरान निवेश किया है। बता दें, सरवम एआई एक आर्टिफिशियन इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी है।
किसने कितना किया है स्टार्टअप में इनवेस्टमेंट
एचसीएल टेक ने इस स्टार्टअप में 1427 करोड़ रुपये यानी करीब 150 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इस इनवस्टमेंट के बाद आईटी कंपनी की सरवम एआई में हिस्सेदारी 10.46 प्रतिशत हो गई है। बता दें, स्टार्टअप कंपनी ने इस राउंड सीरीज बी में 300 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। यह इनवेस्टमेंट 1.5 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर हुआ है।
एचसीएल टेक के अलावा नेविडिया, Prosperity7, Activate और ग्रेड ब्रूक ने मिलाकर 100 मिलियन डॉलर का इनवेस्टमेंट एआई कंपनी में किया है। Bessemer ने सरवम एआई में 50 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।
एचसीएल के शेयरों में तेजी
बीएसई में आईटी कंपनी एचसीएल लिमिटेड के शेयर 1149.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 1161.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। आईटी कंपनी के शेयरों में भले ही आज उछाल देखने को मिला है लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक संघर्ष ही कर रहा है।
इस साल अबतक एचसीएल टेक के शेयरों की कीमतों में 29 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 33 प्रतिशत लुढ़क चुका है। बता दें, दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 5 साल में एचजीएल टेक ने पोजीशनल निवेशकों को 17 प्रतिशत का ही रिटर्न दिया है।
एक्सपर्ट्स का क्या कहना है एचसीएल टेक के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर?
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने एचसीएल के शेयरों के लिए 1600 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि मौजूदा प्राइस से 39 प्रतिशत अधिक है।
कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान उनका नेट प्रॉफिट 4488 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4307 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।