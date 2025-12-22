रेलवे के बड़े ऑर्डर के बाद 1000 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू फुल, HCC के शेयरों में तूफानी तेजी
स्मॉलकैप कंपनी HCC के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11% से अधिक चढ़कर 20.71 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेलवे का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अब कंपनी का 1000 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू फुली सब्सक्राइब हो गया है।
स्मॉलकैप कंपनी हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 20.71 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेलवे का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कंपनी का 1000 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू बोली लगाने के आखिरी दिन फुली सब्सक्राइब हो गया है। इस अपडेट के बाद सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल देखने को मिला है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से HCC के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। 3 दिन में कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट उछल गए हैं।
130 करोड़ शेयरों के लिए लगी बोली
हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) के राइट्स इश्यू में 130 करोड़ शेयरों के लिए बोली मिली है, जबकि ऑफर में 80 करोड़ शेयर थे। राइट्स इश्यू के सब्सक्रिप्शन का यह डेटा सोमवार दोपहर 12.30 बजे तक का है। एचसीसी ने राइट्स इश्यू के जरिए 1000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी, जिसमें कंपनी 12.50 रुपये प्रति शेयर के दाम पर शेयर जारी करेगी। कंपनी के शेयरों के मौजूदा मार्केट प्राइस से यह काफी डिस्काउंट पर हैं। HCC के मौजूदा शेयरहोल्डर्स प्रत्येक 630 फुली पेड-अप इक्विटी शेयरों के लिए 277 राइट्स इक्विटी शेयरों के हकदार होंगे।
कंपनी के ज्वाइंट वेंचर को मिला 901 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट
हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) के ज्वाइंट वेंचर को हाल में 901 करोड़ रुपये का बड़ा रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एचसीसी ने 19 दिसंबर को घोषणा की है कि उसे नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट तुपुल-इम्फाल न्यू ब्रॉड गेज (BG) रेलवे लाइन पर न्यू टनल 28 के कंस्ट्रक्शन के लिए है। यह प्रोजेक्ट HCC-VCCL के ज्वाइंट वेंचर को मिला है। इस ज्वाइंट वेंचर में HCC की हिस्सेदारी 65 पर्सेंट है। कॉन्ट्रैक्ट में 3.5 किलोमीटर मेन टनल के कंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लीट डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग सर्विसेज का काम शामिल है।