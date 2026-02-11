Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HBL Engineering Limited Share 4 percent after this update
3 गुना बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, रेलवे से मिला बड़ा काम, शेयर खरीदने की लूट

3 गुना बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, रेलवे से मिला बड़ा काम, शेयर खरीदने की लूट

संक्षेप:

यह ऑर्डर KAVACH Version 4.0 से जुड़ा है, जो भारतीय रेलवे का स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, निवेशकों में उत्साह दिखा और शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

Feb 11, 2026 11:57 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
HBL Engineering Limited Share: एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में बुधवार, 11 फरवरी को करीब 4% की तेजी देखने को मिली। कंपनी को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (Banaras Locomotive Works) से ऑन-बोर्ड KAVACH उपकरणों की सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए स्वीकृति पत्र (LoA) मिला है। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू ₹800.36 करोड़ है, जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। यह ऑर्डर KAVACH Version 4.0 से जुड़ा है, जो भारतीय रेलवे का स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, निवेशकों में उत्साह दिखा और शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा। KAVACH सिस्टम भारतीय रेलवे के लिए एक अहम सेफ्टी टेक्नोलॉजी है, जिसका मकसद ट्रेनों की टक्कर रोकना और ऑपरेशनल सेफ्टी को बेहतर बनाना है। सरकार रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और सुरक्षा पर लगातार फोकस कर रही है, जिसके चलते KAVACH जैसे सिस्टम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला यह बड़ा ऑर्डर कंपनी की रेलवे सेफ्टी और सिग्नलिंग सेगमेंट में मजबूत पकड़ को और पुख्ता करता है।

कंपनी का कारोबार

बता दें कि एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसे पहले एचबीएल पावर सिस्टम्स के नाम से जाना जाता था, डिफेंस, रेलवे और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में काम करती है। हाल के महीनों में KAVACH से जुड़े ऑर्डर्स कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनकर उभरे हैं। रेलवे कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) में बढ़ोतरी का सीधा फायदा इस तरह की कंपनियों को मिल रहा है, जो सेफ्टी और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया कराती हैं। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अगर रेलवे में KAVACH का रोलआउट तय गति से आगे बढ़ता है, तो आने वाले समय में इस सेगमेंट से कंपनी को और भी मजबूत ऑर्डर बुक मिल सकती है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो दिसंबर तिमाही में कंपनी ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। Q3FY26 में कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹217.69 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹61.48 करोड़ के मुकाबले तीन गुना से भी ज्यादा है। वहीं, ऑपरेशंस से रेवेन्यू बढ़कर ₹863.65 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹454.66 करोड़ था। शेयर फिलहाल करीब 3.76% की बढ़त के साथ ₹809.65 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले छह महीनों में स्टॉक लगभग 17.92% चढ़ चुका है। मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर तिमाही नतीजे और रेलवे सेक्टर में बढ़ते अवसरों को देखते हुए निवेशकों की नजर अब कंपनी के आने वाले प्रदर्शन पर टिकी रहेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

