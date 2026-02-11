3 गुना बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, रेलवे से मिला बड़ा काम, शेयर खरीदने की लूट

संक्षेप: यह ऑर्डर KAVACH Version 4.0 से जुड़ा है, जो भारतीय रेलवे का स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, निवेशकों में उत्साह दिखा और शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

HBL Engineering Limited Share: एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में बुधवार, 11 फरवरी को करीब 4% की तेजी देखने को मिली। कंपनी को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (Banaras Locomotive Works) से ऑन-बोर्ड KAVACH उपकरणों की सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए स्वीकृति पत्र (LoA) मिला है। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू ₹800.36 करोड़ है, जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। यह ऑर्डर KAVACH Version 4.0 से जुड़ा है, जो भारतीय रेलवे का स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, निवेशकों में उत्साह दिखा और शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा। KAVACH सिस्टम भारतीय रेलवे के लिए एक अहम सेफ्टी टेक्नोलॉजी है, जिसका मकसद ट्रेनों की टक्कर रोकना और ऑपरेशनल सेफ्टी को बेहतर बनाना है। सरकार रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और सुरक्षा पर लगातार फोकस कर रही है, जिसके चलते KAVACH जैसे सिस्टम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला यह बड़ा ऑर्डर कंपनी की रेलवे सेफ्टी और सिग्नलिंग सेगमेंट में मजबूत पकड़ को और पुख्ता करता है।

कंपनी का कारोबार बता दें कि एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसे पहले एचबीएल पावर सिस्टम्स के नाम से जाना जाता था, डिफेंस, रेलवे और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में काम करती है। हाल के महीनों में KAVACH से जुड़े ऑर्डर्स कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनकर उभरे हैं। रेलवे कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) में बढ़ोतरी का सीधा फायदा इस तरह की कंपनियों को मिल रहा है, जो सेफ्टी और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया कराती हैं। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अगर रेलवे में KAVACH का रोलआउट तय गति से आगे बढ़ता है, तो आने वाले समय में इस सेगमेंट से कंपनी को और भी मजबूत ऑर्डर बुक मिल सकती है।