मल्टीबैगर स्टॉक को मिला रेलवे के लिए ‘कवच’ सिस्टम बनाने का काम, 52 वीक हाई के करीब भाव, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

Multibagger Stock: एचबीएल इंजीनियरिंग (HBL Engineering) के शेयरों में मंगलवार को 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे कंपनी को वेस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला कवच ऑर्डर है। आज की उछा के बाद एचबीएल इंजीनियरिंग के शेयर रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गए हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 03:50 PM
Multibagger Stock: एचबीएल इंजीनियरिंग (HBL Engineering) के शेयरों में मंगलवार को 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे कंपनी को वेस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला कवच ऑर्डर है। आज की उछा के बाद एचबीएल इंजीनियरिंग के शेयर रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गए हैं।

54.12 करोड़ रुपये का मिला है काम

एचबीएल इंजीनियरिंग ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें वेस्ट सेंट्रल रेलवे से ‘कवच’ सिस्टम से जुड़ा सर्वे, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमिशनिंग का काम मिला है। कंपनी को यह काम कोटा डिविजन में करना है। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू 54.12 करोड़ रुपये है। जिसे 700 दिन में पूरा करना है। बता दें, यह प्रोजेक्ट 166 किलोमीटर और 19 स्टेशन को कवर करेगा।

52 वीक हाई के करीब पहुंचा मल्टीबैगर स्टॉक

आज मंगलवार को मल्टीबैगर स्टॉक एचबीएल 693.75 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयर दिन में 4.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 713.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी के 52 वीक हाई 738.65 रुपये के बेहद करीब है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 404.30 रुपये है। एचबीएल इंजीनियरिंग का मार्केट कैप 19050 करोड़ रुपये का है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन शानदार

बीते 6 महीने के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 35 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल से एचबीएल इंजीयरिंग के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक करीब 13 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 2 साल में यह स्टॉक 207 प्रतिशत और 5 साल में 4163 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 10 साल से इस कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 1300 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

अगले महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी

बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी अगले महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए 12 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

