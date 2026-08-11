फिर से चर्चा में 1100% रिटर्न देने वाला ₹50 से सस्ता ये स्टॉक, NHAI से मिला करोड़ों का ऑर्डर
मुख्य बातें
- Hazoor Multi Projects Share: हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स को NHAI से ₹24.33 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है
- रामनगर टोल प्लाजा के यूजर-फीस कलेक्शन और संबंधित सुविधाओं के रखरखाव से जुड़े इस ऑर्डर की अवधि 12 महीने है
- खबर के बाद ₹50 से कम कीमत वाला यह स्मॉलकैप शेयर निवेशकों के रडार पर आ गया है
शेयर बाजार में कुछ छोटे शेयर ऐसे होते हैं, जो कम समय में निवेशकों को बड़ा रिटर्न देकर सुर्खियों में आ जाते हैं। हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स (Hazoor Multi Projects) भी ऐसा ही एक स्मॉल-कैप स्टॉक है। कभी ₹1 से भी कम कीमत पर कारोबार करने वाला यह शेयर पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तेजी देख चुका है। हालांकि, अभी शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे है और हाल के महीनों में इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को अब NHAI (National Highways Authority of India) से ₹24.33 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद बुधवार 12 अगस्त के कारोबारी सत्र में शेयर पर निवेशकों की नजर रहने की उम्मीद है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे 10 अगस्त 2026 को NHAI की ओर से LOA (Letter of Award) मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट यूजर-फी कलेक्शन एजेंसी के तौर पर काम करने से जुड़ा है, जिसे प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया यानी ई-टेंडर के जरिए हासिल किया गया है। यह ऑर्डर मध्य प्रदेश में नए NH-27 के बरान शिवपुरी (Baran-Shivpuri) सेक्शन पर स्थित रामनगर फ्री प्लाजा (Ramnagar Fee Plaza) से संबंधित है। कंपनी को यहां टोल या यूजर फीस कलेक्शन की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके साथ ही आसपास बने टॉयलेट ब्लॉक्स के मेंटीनेंस और जरूरी सामान की उपलब्धता की जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अवधि काम शुरू होने की तारीख से 12 महीने रखी गई है और कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू करीब ₹24.33 करोड़ है।
सितंबर 2024 में बनाया ऑल-टाइम हाई
यह नया ऑर्डर ऐसे समय आया है, जब हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स (Hazoor Multi Projects) के शेयर में पिछले कुछ समय से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। शेयर ने सितंबर 2024 में ₹63.90 का ऑल-टाइम हाई बनाया था। इसके बाद स्टॉक में लगातार बिकवाली देखने को मिली और यह गिरकर करीब ₹21.40 तक आ गया, यानी रिकॉर्ड हाई से शेयर लगभग 66% नीचे आ चुका है। 2025 में भी शेयर का प्रदर्शन कमजोर रहा और कैलेंडर ईयर के दौरान इसमें करीब 33% की गिरावट आई। 2026 में भी दबाव जारी रहा और अब तक शेयर करीब 40% नीचे आ चुका है। पिछले 7 महीनों में से 5 महीने शेयर लाल निशान में बंद हुआ है। मार्च में करीब 27% की गिरावट दर्ज की गई, जो इस अवधि में सबसे बड़ी मासिक गिरावट रही।
शेयर करीब 1100% ऊपर
लेकिन, अगर इस शेयर का लंबी अवधि का प्रदर्शन देखें तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। अप्रैल 2021 में हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स (Hazoor Multi Projects) का शेयर करीब ₹0.43 के स्तर पर था। इसके बाद सितंबर 2024 तक यह बढ़कर करीब ₹55.33 तक पहुंच गया। इस दौरान शेयर ने लगभग 12,767% का शानदार रिटर्न दिया। इसी तेजी के दौरान स्टॉक ने ₹63.90 का रिकॉर्ड हाई भी बनाया था। 5 साल के प्रदर्शन की बात करें तो शेयर अभी भी करीब 1100% ऊपर है। यही वजह है कि हाल की गिरावट के बावजूद यह स्टॉक मल्टीबैगर शेयरों की लिस्ट में चर्चा में बना हुआ है।
कंपनी के साल-दर-साल प्रदर्शन में भी कई बार फास्ट तेजी देखने को मिली है। पिछले 6 सालों में से 5 सालों में शेयर ने सकारात्मक रिटर्न दिया। 2021 में स्टॉक ने करीब 724% की तेजी दर्ज की थी, जबकि 2022 में लगभग 192% और 2023 में करीब 373% का रिटर्न दिया। हालांकि, इस तरह के आंकड़े यह गारंटी नहीं देते कि भविष्य में भी शेयर इसी तरह प्रदर्शन करेगा। छोटे शेयरों में तेजी के साथ जोखिम और अस्थिरता भी काफी अधिक होती है।
NHAI से मिला ₹24.33 करोड़ का नया ऑर्डर
NHAI से मिला ₹24.33 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी के लिए कारोबार बढ़ाने और ऑर्डर बुक मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक खबर जरूर है। खासकर सरकारी संस्थाओं से मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए भविष्य की आय में योगदान कर सकते हैं। लेकिन निवेशकों को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी इन प्रोजेक्ट्स को किस मार्जिन पर पूरा करती है, नकदी प्रवाह कैसा रहता है और आने वाले समय में नए ऑर्डर कितने मिलते हैं।
इसलिए हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स (Hazoor Multi Projects) को केवल 1100% रिटर्न देने वाला मल्टीबैगर देखकर खरीदने का फैसला करना उचित नहीं होगा। शेयर की हालिया 66% गिरावट बताती है कि इसमें जोखिम भी काफी अधिक है। नया NHAI ऑर्डर कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति, कर्ज, ऑर्डर बुक, मुनाफे, कैश फ्लो और वैल्यूएशन जैसे पहलुओं को भी ध्यान से देखना चाहिए। पुराना शानदार रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है, इसलिए छोटे और ज्यादा उतार-चढ़ाव वाले शेयरों में निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार फैसला करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।