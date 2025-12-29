12350% चढ़ गया यह शेयर, अब कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, ₹36 पर आया भाव

संक्षेप: एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कुल 1,89,11,320 नए इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं, जिनका फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है और इश्यू प्राइस ₹30 प्रति शेयर रखा गया है। यह अलॉटमेंट वॉरंट कन्वर्ज़न के जरिए किया गया है।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स (Hazoor Multi Projects) ने निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट साझा किया है। कंपनी ने बताया है कि उसने अपने पहले जारी किए गए वॉरंट्स को पूरी तरह इक्विटी शेयरों में बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस कदम से कंपनी की पूंजी (कैपिटल बेस) और मजबूत हुई है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कुल 1,89,11,320 नए इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं, जिनका फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है और इश्यू प्राइस ₹30 प्रति शेयर रखा गया है। यह अलॉटमेंट वॉरंट कन्वर्ज़न के जरिए किया गया है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को 2 पर्सेंट से अधिक गिरकर 36.50 रुपये पर आ गए।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने बताया कि ये शेयर 18,91,132 वॉरंट्स के बदले जारी किए गए हैं। दरअसल, पहले कंपनी ने ₹300 प्रति वॉरंट के हिसाब से ये वॉरंट्स जारी किए थे। उस समय वॉरंट होल्डर्स ने केवल 25% रकम यानी ₹75 प्रति वॉरंट का भुगतान किया था। अब बाकी की 75% रकम यानी ₹225 प्रति वॉरंट जमा करने के बाद इन वॉरंट्स को इक्विटी शेयरों में बदला गया है। इस प्रक्रिया से कंपनी को कुल ₹42.55 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। यह पूरी प्रक्रिया कंपनी के फंड-रेज़िंग प्लान का हिस्सा है।

कंपनी के मुताबिक, ये शेयर नॉन-प्रमोटर और पब्लिक कैटेगरी के निवेशकों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉट किए गए हैं। इस लिस्ट में प्रभादास लीलाधर एडवाइजरी सर्विसेज, मोर्डे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, डोनाल्ड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और एनवीएस कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुल 19 निवेशकों को शेयर अलॉट किए गए हैं। नए शेयर मौजूदा शेयरों के बराबर अधिकार के साथ होंगे। वॉरंट अलॉटमेंट से पहले कंपनी ने अपने शेयर का फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 कर दिया था, ताकि शेयरों की संख्या को एडजस्ट किया जा सके।