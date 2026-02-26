10,600% चढ़ गया यह पेनी स्टॉक, ₹33 पर आया शेयर, लगातार चढ़ रहा दाम
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शेयर के शेयरों में गुरुवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। मजबूत बाइंग के चलते स्मॉलकैप स्टॉक 3% से ज्यादा उछल गया और बीएसई पर 3.55% की तेजी के साथ 33.51 रुपये तक पहुंच गया।
Hazoor Multi Projects Ltd Share: हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शेयर के शेयरों में गुरुवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। मजबूत बाइंग के चलते स्मॉलकैप स्टॉक 3% से ज्यादा उछल गया और बीएसई पर 3.55% की तेजी के साथ 33.51 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, दिनभर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा और शुरुआती बढ़त के बाद बेंचमार्क इंडेक्स BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगभग सपाट कारोबार करते दिखे।
शेयरों में तेजी की वजह
शेयर में यह तेजी कंपनी की ओर से आई एक अहम घोषणा के बाद आई। कंपनी ने बताया कि उसकी मटेरियल सब्सिडियरी हजूर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की बैंक सुविधाओं को लेकर क्रिसिल रेटिंग्स ने रेटिंग दी है। यह रेटिंग कंपनी के हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपेक्षाकृत सुरक्षित मॉडल माना जाता है।
रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि HAM मॉडल में कुछ इनबिल्ट फायदे होते हैं, जैसे ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) कॉस्ट का महंगाई से जुड़ा इंडेक्सेशन और ऑपरेशनल पीरियड के दौरान एन्युटी पर ब्याज भुगतान, जैसा कि कंसेशन एग्रीमेंट में तय होता है। इन वजहों से प्रोजेक्ट की कैश फ्लो विजिबिलिटी बेहतर रहती है। हालांकि एजेंसी ने यह भी जोड़ा कि प्रोजेक्ट में मॉडरेट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क और ऑपरेशनल कॉस्ट व ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का खतरा बना रहता है।
शेयरों के हाल
अगर शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर मिली-जुली दिखती है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 2% चढ़ा है, लेकिन तीन महीने में 15% फिसला है। छह महीने में इसमें 27% और एक साल में लगभग 23% की गिरावट आई है। इसके बावजूद लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। तीन साल में इसने करीब 244% का रिटर्न दिया है, जबकि पांच साल में करीब 10,600% की जबरदस्त तेजी दिखाई है।
दोपहर 12:25 बजे के आसपास शेयर 1.11% की गिरावट के साथ 32 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। कुल मिलाकर, बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव रहा हो, लेकिन रेटिंग अपडेट के बाद हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी साफ दिखाई दी। अब आगे कंपनी की प्रोजेक्ट प्रगति और ऑर्डर बुक पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
