10,600% चढ़ गया यह पेनी स्टॉक, ₹33 पर आया शेयर, लगातार चढ़ रहा दाम

Feb 26, 2026 07:06 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शेयर के शेयरों में गुरुवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। मजबूत बाइंग के चलते स्मॉलकैप स्टॉक 3% से ज्यादा उछल गया और बीएसई पर 3.55% की तेजी के साथ 33.51 रुपये तक पहुंच गया।

Hazoor Multi Projects Ltd Share: हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शेयर के शेयरों में गुरुवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। मजबूत बाइंग के चलते स्मॉलकैप स्टॉक 3% से ज्यादा उछल गया और बीएसई पर 3.55% की तेजी के साथ 33.51 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, दिनभर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा और शुरुआती बढ़त के बाद बेंचमार्क इंडेक्स BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगभग सपाट कारोबार करते दिखे।

शेयरों में तेजी की वजह

शेयर में यह तेजी कंपनी की ओर से आई एक अहम घोषणा के बाद आई। कंपनी ने बताया कि उसकी मटेरियल सब्सिडियरी हजूर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की बैंक सुविधाओं को लेकर क्रिसिल रेटिंग्स ने रेटिंग दी है। यह रेटिंग कंपनी के हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपेक्षाकृत सुरक्षित मॉडल माना जाता है।

रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि HAM मॉडल में कुछ इनबिल्ट फायदे होते हैं, जैसे ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) कॉस्ट का महंगाई से जुड़ा इंडेक्सेशन और ऑपरेशनल पीरियड के दौरान एन्युटी पर ब्याज भुगतान, जैसा कि कंसेशन एग्रीमेंट में तय होता है। इन वजहों से प्रोजेक्ट की कैश फ्लो विजिबिलिटी बेहतर रहती है। हालांकि एजेंसी ने यह भी जोड़ा कि प्रोजेक्ट में मॉडरेट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क और ऑपरेशनल कॉस्ट व ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का खतरा बना रहता है।

शेयरों के हाल

अगर शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर मिली-जुली दिखती है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 2% चढ़ा है, लेकिन तीन महीने में 15% फिसला है। छह महीने में इसमें 27% और एक साल में लगभग 23% की गिरावट आई है। इसके बावजूद लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। तीन साल में इसने करीब 244% का रिटर्न दिया है, जबकि पांच साल में करीब 10,600% की जबरदस्त तेजी दिखाई है।

दोपहर 12:25 बजे के आसपास शेयर 1.11% की गिरावट के साथ 32 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। कुल मिलाकर, बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव रहा हो, लेकिन रेटिंग अपडेट के बाद हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी साफ दिखाई दी। अब आगे कंपनी की प्रोजेक्ट प्रगति और ऑर्डर बुक पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

