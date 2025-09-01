क्या ओला इलेक्ट्रिक के आ गए अच्छे दिन, 5 दिन में 20% उछला शेयर

Ola Electric Share Price: लग रहा है ओला इलेक्ट्रिक के अच्छे दिन आ गए है। आज, सोमवार 1 सितंबर 2025 को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर की कीमत में तेजी देखने को मिली। शेयर ने ₹58.01 के स्तर को छूकर 7.33% की शानदार बढ़त दर्ज की। यह उछाल पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में लगभग 20% की बढ़त का हिस्सा है।

Ola Electric Share Price: लग रहा है ओला इलेक्ट्रिक के अच्छे दिन आ गए है। आज, सोमवार 1 सितंबर 2025 को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर की कीमत में तेजी देखने को मिली। शेयर ने ₹58.01 के स्तर को छूकर 7.33% की शानदार बढ़त दर्ज की। यह उछाल पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में लगभग 20% की बढ़त का हिस्सा है, जो कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

इस तेजी के पीछे क्या है वजह इस तेजी की असली वजह बनी कंपनी द्वारा पिछले हफ्ते प्रोडक्शन लिंक्ड इंस्टेंटिव (PLI) स्कीम के तहत मिला सर्टिफिकेशन। ओला ने घोषणा की कि उसकी जेन 3 स्कूटर लाइनअप की सभी सात मॉडल्स ने यह सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है।

यह Gen 3 पोर्टफोलियो कंपनी की कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा है, और इसके साथ ही अब कंपनी की Gen 2 और Gen 3 दोनों लाइनअप PLI-प्रमाणित हो गई हैं।

मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा इस सर्टिफिकेशन का सीधा फायदा यह होगा कि ओला इलेक्ट्रिक अब वर्ष 2028 तक, अपनी निर्धारित बिक्री मूल्य का 13% से 18% तक का प्रोत्साहन हासिल करने की पात्रता रखती है।

कंपनी का कहना है कि इससे उसकी लागत संरचना (cost structure) मजबूत होगी, मार्जिन्स में सुधार होगा और EBITDA पॉजिटिव होने का लक्ष्य और करीब आएगा। इसका सकारात्मक असर कंपनी की लाभप्रदता पर FY26 की दूसरी तिमाही (Q2) से दिखना शुरू होने की उम्मीद है।

Gen 3 स्कूटर रेंज: कौन-कौन से मॉडल शामिल हैं? इस Gen 3 रेंज में निम्नलिखित मॉडल शामिल हैं, जो कंपनी की वर्तमान बिक्री का ज्यादातर हिस्सा हैं…

S1 Pro 3 kWh

S1 Pro 4 kWh

S1 Pro+ 4 kWh

S1 X 2 kWh

S1 X 3 kWh

S1 X 4 kWh

S1 X+ 4 kWh

नए प्रोडक्ट लॉन्च: भविष्य के लिए तैयारियां हाल ही में अपने वार्षिक 'संकल्प' इवेंट में, कंपनी ने 4680 भारत सेल से लैस नए मॉडल्स का भी अनावरण किया। इनमें S1 Pro Sport के 5.2 kWh और 4 kWh वेरिएंट, S1 Pro+ 5.2 kWh, और Roadster X+ 9.1 kWh शामिल हैं। इन्हें क्रमशः ₹1,49,999, ₹1,69,999 और ₹1,89,999 की इंट्रोडक्टरी प्राइस पर पेश किया गया है।

S1 Pro Sport की डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू होगी, जबकि S1 Pro+ 5.2 kWh और Roadster X+ 9.1 kWh की डिलीवरी इसी नवरात्रि से शुरू होने की उम्मीद है।

चुनौतियां और सुधार के संकेत हालांकि कंपनी अभी भी नुकसान में चल रही है। मार्च 2025 के सालाना नतीजों में ₹2,276 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया, लेकिन प्रबंधन ने जून 2025 महीने में ऑपरेटिंग स्तर (EBITDA) पर लाभदायकता हासिल करने का दावा किया है। पिछले साल लिस्टिंग के बाद से शेयर की कीमतें काफी उतार-चढ़ाव का सामना कर चुकी हैं और जुलाई 2025 में यह ₹39.58 के अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर भी पहुंच गई थी।

निवेशक और विश्लेषकों की राय इस PLI सर्टिफिकेशन को बाजार और विश्लेषकों ने बहुत सकारात्मक देखा है। माना जा रहा है कि इससे संस्थागत निवेशकों की कंपनी में रुचि फिर से बढ़ी है और अगस्त महीने में लगभग 10 बल्क डील्स देखने को मिलीं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह रैली टिकाऊ तभी होगी जब कंपनी बिक्री की स्थिर वृद्धि दिखा पाएगी।

उम्मीदों और चुनौतियों का सफर PLI सर्टिफिकेशन निस्संदेह Ola Electric के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिससे उसे लाभप्रदता की ओर बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी को अभी भी बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने, उत्पाद गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और अपने खुदरा नेटवर्क को मजबूत करने जैसी चुनौतियों का सामना करना है।

अगर कंपनी इन मोर्चों पर सफलता हासिल करती है और PLI से मिलने वाले वित्तीय लाभ का सदुपयोग करती है, तो भविष्य में और तेजी की संभावना बन सकती है।