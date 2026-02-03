सोना-चांदी हो गया खतरनाक? निवेश का ये है नया फॉर्मूला

Hindustan Hindi News
बिज़नेस न्यूज़
Feb 03, 2026 09:25 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Rate: सोने और चांदी की कीमतों में तीन सत्रों की गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली है। इसी बीच, एक वायरल वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के Executive Director और CIO शंकरन नरेन ने अपना निवेश का फार्मूला साझा किया है। उनका मानना है कि सोने और चांदी में अलग से निवेश करने का समय अब खत्म हो चुका है।

नरेन के अनुसार, इन बहुमूल्य धातुओं को अलग से देखने के बजाय, उनमें केवल मल्टी-एसेट म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही निवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारे निवेश के ढांचे में, अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो सोना और चांदी सबसे जोखिम भरी संपत्ति बन गई हैं। हमारे ढांचे के अनुसार, उनमें निवेश करने का समय बीत चुका है।"

सिद्धांत: जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो, उनसे बचें

लाइव मिंट की खबर के मुताबिक उनका दृष्टिकोण एक सरल, लेकिन आम धारणा से उलट नियम पर आधारित है। जिन एसेट क्लास ने अभी-अभी असाधारण रिटर्न दिया है, उनसे बचें और उन पर नजर डालें जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं।

इतिहास से सबक लें: इस दर्शन को समझाते हुए उन्होंने वर्ष 2013 का उदाहरण दिया। उस समय भारतीय रियल एस्टेट सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एसेट क्लास था, जबकि भारतीय इक्विटी पिछले 5 वर्षों से बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में उस समय रियल एस्टेट से इक्विटी की ओर बढ़ना सही रणनीति साबित हुई। उनका मानना है कि जिस एसेट क्लास का कई सालों तक बुरा प्रदर्शन रहा हो, उस पर सकारात्मक रहना चाहिए और जिसका हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हो, उससे सावधान रहना चाहिए।

आज के बाजार का हाल: सोने-चांदी में तेजी

मंगलवार, 3 फरवरी को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद चांदी की कीमतों में 15% से अधिक की बढ़त देखी गई। इससे पहले तीन सत्रों में कीमतों में 46% से अधिक की गिरावट आई थी। सोने की कीमतों में भी सुधार हुआ।

एमसीएक्स पर चांदी की कीमत आज रात 9 बजे के करीब 15.71% चढ़कर 2,73,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं, सोने की कीमत भी 5.95% बढ़कर 1,52,521 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सोना 4.2% बढ़कर 4,855 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के स्तर से ऊपर पहुंच गया।

बाजार के मूड में सुधार के कारण

बाजार के मूड में सुधार मुख्य रूप से भारत-अमेरिका डील के कारण आया। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रा की गतिविधियां और अमेरिकी मौद्रिक नीति की उम्मीदों जैसे वैश्विक कारक भी भूमिका निभा रहे हैं। चीन में लूनर न्यू ईयर से पहले मजबूत रिटेल खरीदारी ने भी कीमतों को सपोर्ट किया। हालांकि, 16 फरवरी से एक सप्ताह से अधिक के लिए चीनी बाजार बंद रहेंगे, जिससे मांग का एक बड़ा स्रोत अस्थायी रूप से बाहर हो जाएगा।

ईरान मामले पर भी नजर

निवेशक ईरान से जुड़े डेवलपमेंट पर भी नजर रख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि एक नए संभावित परमाणु समझौते पर जल्द बातचीत हो सकती है। इस मोर्चे पर किसी भी कूटनीतिक प्रगति से सोने की सुरक्षित पनाहगाह की अपील कमजोर हो सकती है और कीमतों पर असर पड़ सकता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

