जीएसटी में कटौती आज लागू होने से क्या LPG सिलेंडर के दाम भी घटे हैं?

LPG Price 22 Sep 2025: क्या आज 22 सितंबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम हुए हैं? जीएसटी कटौती का असर क्या कॉमर्शियल एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर पर भी पड़ा है? ये कई सारे सावाल लोगों के मन में हैं। बता दें 3 सितंबर को सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया था, जिसमें सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव किया था।

यह बदलाव 22 सितंबर यानी आज से लागू हो रहा है। इसमें दूध-दही से लेकर कारों तक की कीमतों में कटौती आएगी। ऐसे में आइए जानते हैं LPG गैस सिलेंडर पर लगने वाली GST के बारे में....

तो लोगों में मन में उमड़ रहे सवालों का जवाब यह है कि LPG गैस सिलेंडर की कीमत में जीएसटी सुधार का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी सरकार ने LPG गैस सिलेंडर पर लगने वाली GST रेट में कुछ भी बदलाव नहीं किया है। घरेलू LPG गैस सिलेंडर और कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर पर अलग अलग दरों से GST लगती है। बता दें घरेलू सिलेंडर पर 5 प्रतिशत और कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर पर 18 प्रतिशत GST लगता है।

आज 22 सितंबर को क्या हैं एलपीजी सिलेंडर के रेट कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर: दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर आज 1580 रुपये, कोलकाता में 1684 रुपये, मुंबई में 1531.50 रुपये है और चेन्नई में 1738 रुपये में मिल रहा है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर: भारत में इंडियन ऑयल के डेटा के आधार पर एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की कीमतों की बात करें तो आज14.2 किग्रा वाला घरेलू सिलेंडर दिल्ली में ₹853, मुंबई में ₹852.50 और लखनऊ में ₹890.50 में मिल रहा है। वहीं, कारगिल में ₹985.5, पुलवामा में ₹969, बागेश्वर में ₹890.5 का है। जबकि, पटना में इसकी कीमत ₹951 है।

कैसे तय होती है एलपीजी की कीमत 'Import Parity Price' (IPP) पर आधारित है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कीमतें, डॉलर-रुपया विनिमय दर, फ्रेट, टैक्स आदि शामिल होते हैं। राज्य के अनुसार टैक्स और लॉजिस्टिक्स लागत के कारण विभिन्न राज्यों में दामों में अंतर रहता है।