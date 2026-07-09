LPG, पेट्रोल-डीजल और CNG की सप्लाई पर क्या फिर आ गया है संकट? रेट भी कर लें चेक
मुख्य बातें
- ईरान युद्ध के फिर शुरू होने के बाद इस मोदी सरकार कच्चे तेल और LPG से लदे जहाजों की होर्मुज में आवाजाही पर बारीकी से नजर रख रही है
- इस बीच LPG, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट भी जारी हो गए हैं
ईरान-अमेरिका में युद्ध की आग एक बार फिर भड़क गई है। तेल और गैस की सप्लाई पर संकट बढ़ गया है। इससे कच्चे तेल के दाम एक बार 80 डॉलर की ओर बढ़ चुके हैं। इस बीच LPG, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट भी जारी हो गए हैं। बड़ी राहत की बात यह है कि अभी ईंधन के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। इसी तरह घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 942 और कमर्शियल के 2930 पर टिके हैं। दिल्ली में सीएनजी के दाम भी नहीं बढ़े है। अभी 9 जुलाई को सुबह 6 बजे सीएनजी 83.09 रुपये किलो थी। यानी पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
खाड़ी में क्या हैं हालात
ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंगलवार के हमलों के कुछ घंटों बाद ही भारत समेत दूसरे देशों को जाने वाले छह जहाजों ने वहां से गुजरने की कोशिश की। हालांकि, कम से कम एक भारतीय झंडे वाला सुपरटैंकर, लीला वदीनार, ने ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के छोर पर पहुंचकर अपना रास्ता बदल लिया।
जानकारों के अनुसार, फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज से होकर भारत आने वाले केवल लगभग 50 जहाज ही गुजरे हैं। भारतीय खरीदारों ने मिडिल-ईस्ट के सप्लॉयर्स से कच्चा तेल, LPG और LNG का आयात अभी तक पूरी तरह से दोबारा शुरू नहीं किया है, इसलिए आमद सामान्य स्तर से काफी कम है।
सप्लाई को लेकर भारत क्या कर उपाय
भारत फारस की खाड़ी में फंसे कम से कम नौ भरे हुए जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए ईरान के साथ बातचीत सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, क्योंकि इस जलमार्ग में हो रहे हमलों से पहले से ही नाजुक अंतरिम युद्धविराम को खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कच्चे तेल और LPG से लदे इन जहाजों की आवाजाही पर बारीकी से नजर रख रही है।
अन्य कदमों के अलावा, विदेश मंत्रालय इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर ईरानी अधिकारियों से संपर्क करेगा, क्योंकि होर्मुज के प्रभावी रूप से बंद हो जाने के बाद से सैकड़ों नाविक महीनों से फंसे हुए हैं।
इनमें वे 198 नाविक भी शामिल हैं, जो इन नौ जहाजों पर सवार हैं और इस जलमार्ग से गुजरने के लिए तैयार हैं। बता दें युद्ध शुरू होने से पहले, भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40 प्रतिशत, एलएनजी की खेप का 60 प्रतिशत और एलपीजी की सप्लाई का 90 प्रतिशत होर्मुज से होकर आता था।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें