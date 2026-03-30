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कोटक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं में अचानक पहुंची पुलिस, वजह क्या है?

Mar 30, 2026 10:51 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सोमवार (30 मार्च) की सुबह पंचकूला में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की शाखाओं के बाहर हरियाणा पुलिस तैनात की गई। मौके से सामने आए वीडियो में बैंकों के बाहर भारी पुलिस बल देखा गया, जिससे कुछ समय के लिए बैंकिंग गतिविधियां बाधित हो गईं।

कोटक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं में अचानक पहुंची पुलिस, वजह क्या है?

हरियाणा के पंचकूला नगर निगम की करीब 150 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) में कथित गड़बड़ी के मामले में राज्य पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, सोमवार (30 मार्च) की सुबह पंचकूला में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की शाखाओं के बाहर हरियाणा पुलिस तैनात की गई। मौके से सामने आए वीडियो में बैंकों के बाहर भारी पुलिस बल देखा गया, जिससे कुछ समय के लिए बैंकिंग गतिविधियां बाधित हो गईं। सीएनबीसी की एक खबर में सूत्रों ने बताया कि शुरुआती समय में बैंक कर्मचारियों को शाखाओं के ताले तक खोलने से रोका गया।

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हालांकि, कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हुई और दोनों बैंकों की शाखाओं में कामकाज फिर से शुरू हो गया। सूत्रों ने पुष्टि की है कि कोटक महिंद्रा बैंक की सभी शाखाएं फिर से खोल दी गईं। वहीं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं ने भी अपना सामान्य कामकाज फिर से शुरू कर दिया। हालांकि, दोनों बैंकों से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी गई है, लेकिन अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया था।

इस बीच, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की बात करें तो यह सोमवार को करीब 4 पर्सेंट गिर गया। शेयर की क्लोजिंग 353.20 रुपये पर हुई। वहीं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर करीब 5 पर्सेंट टूटकर 842.75 रुपये पर ठहरे।

क्या है मामला?

यह मामला पंचकूला के सेक्टर-11 स्थित बैंक शाखा में नगर निगम पंचकूला की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) और बैंक खातों में पाई गई अनियमितताओं से जुड़ा है। इस मामले में हरियाणा के राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवीएसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव को गिरफ्तार किया है।

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ब्यूरो द्वारा थाना एसीबी, पंचकूला में 24 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के अनुसार, नगर निगम ने बैंक में लगभग 145 करोड़ रुपये की 16 एफडी जमा कराई थीं, जिनकी मैच्योरिटी रकम करीब 158 करोड़ रुपये थी लेकिन बैंक रिकॉर्ड और निगम के दस्तावेजों में गंभीर अंतर पाया गया। खातों में दर्शाई गई राशि अपेक्षा से काफी कम मिली, वहीं कुछ ऐसे अतिरिक्त खाते भी सामने आए जो निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे।

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प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अन्य संदिग्धों के साथ मिलकर एफडी से संबंधित भ्रामक और गलत रिपोर्ट्स भेजीं, जिससे रिकॉर्ड में गड़बड़ी पैदा हुई। इस आधार पर बैंक के अन्य अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच जारी है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13(1)(a) और 13(2) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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