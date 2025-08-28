₹2 से कम के इस शेयर को खरीदने की लूट, लगा अपर सर्किट, डिविडेंड और बोनस शेयर देगी कंपनी

कंपनी द्वारा अंतरिम डिविडेंड की घोषणा का मूल्यांकन और मंजूरी देने, मसाला प्रोसेसिंग और निर्यात में अपने परिचालन का विस्तार करने का ऐलान किया गया। साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने की योजना का खुलासा किया गया।

Harshil Agrotech Share: हर्षिल एग्रोटेक के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 5 पर्सेंट तक की तेजी आई और यह शेयर 1.32 रुपये पर आ गया। शेयरों में यह तेजी एक ऐलान के बाद आई। दरअसल, कंपनी द्वारा अंतरिम डिविडेंड की घोषणा का मूल्यांकन और मंजूरी देने, मसाला प्रोसेसिंग और निर्यात में अपने परिचालन का विस्तार करने का ऐलान किया गया। साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने की योजना का खुलासा किया गया।

कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि निदेशक मंडल शुक्रवार, 5 सितंबर, 2025 को शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि और अपने व्यावसायिक पोर्टफोलियो का विस्तार करने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। हर्षिल एग्रोटेक ने कहा, विचाराधीन प्रस्ताव, कृषि-व्यवसाय मूल्य श्रृंखला के उच्च-विकासशील क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से विविधीकरण करते हुए, हमारे निवेशकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मसालों के प्रसंस्करण और निर्यात में विस्तार हमारी क्षमताओं का स्वाभाविक विस्तार है और भारतीय मसालों की मज़बूत वैश्विक मांग को देखते हुए अपार अवसर प्रदान करता है।"

जून तिमाही के नतीजे कंपनी को जून तिमाही में ₹6.52 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में ₹78.30 लाख का शुद्ध घाटा और वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में ₹90.11 लाख का लाभ हुआ था, जो साल-दर-साल सात गुना वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में परिचालन से राजस्व बढ़कर ₹59.89 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में केवल ₹11.36 करोड़ का राजस्व दर्ज किया गया था।