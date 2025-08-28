Harshil Agrotech Share surges 5 percent upper circuit price below 2 rupees ₹2 से कम के इस शेयर को खरीदने की लूट, लगा अपर सर्किट, डिविडेंड और बोनस शेयर देगी कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 05:43 PM
Harshil Agrotech Share: हर्षिल एग्रोटेक के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 5 पर्सेंट तक की तेजी आई और यह शेयर 1.32 रुपये पर आ गया। शेयरों में यह तेजी एक ऐलान के बाद आई। दरअसल, कंपनी द्वारा अंतरिम डिविडेंड की घोषणा का मूल्यांकन और मंजूरी देने, मसाला प्रोसेसिंग और निर्यात में अपने परिचालन का विस्तार करने का ऐलान किया गया। साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने की योजना का खुलासा किया गया।

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि निदेशक मंडल शुक्रवार, 5 सितंबर, 2025 को शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि और अपने व्यावसायिक पोर्टफोलियो का विस्तार करने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। हर्षिल एग्रोटेक ने कहा, विचाराधीन प्रस्ताव, कृषि-व्यवसाय मूल्य श्रृंखला के उच्च-विकासशील क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से विविधीकरण करते हुए, हमारे निवेशकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मसालों के प्रसंस्करण और निर्यात में विस्तार हमारी क्षमताओं का स्वाभाविक विस्तार है और भारतीय मसालों की मज़बूत वैश्विक मांग को देखते हुए अपार अवसर प्रदान करता है।"

जून तिमाही के नतीजे

कंपनी को जून तिमाही में ₹6.52 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में ₹78.30 लाख का शुद्ध घाटा और वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में ₹90.11 लाख का लाभ हुआ था, जो साल-दर-साल सात गुना वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में परिचालन से राजस्व बढ़कर ₹59.89 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में केवल ₹11.36 करोड़ का राजस्व दर्ज किया गया था।

राइट्स इश्यू

इस साल की शुरुआत में, हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड ने 2.43 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 20.32 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश करके 49.38 करोड़ रुपये जुटाने के उद्देश्य से एक राइट्स इश्यू को मंजूरी प्राप्त की। यह पेशकश 5 फरवरी, 2025 की रिकॉर्ड तिथि पर शेयरधारकों के लिए 2:5 के अनुपात (प्रत्येक 5 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के लिए 2 राइट्स इक्विटी शेयर) में की गई थी।

