पेनी स्टॉक की कीमतों में लगा 5% का अपर सर्किट, इस खबर की वजह से मची है लूट, 2 रुपये से कम भाव

Penny Stock: मंगलवार को एक बार फिर से पेनी स्टॉक हर्सिल एग्रोटेक (Harshil Agrotech) के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। यह स्टॉक आज 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 1.51 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:18 AM
Penny Stock: मंगलवार को एक बार फिर से पेनी स्टॉक हर्सिल एग्रोटेक (Harshil Agrotech) के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। यह स्टॉक आज 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 1.51 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में इस हलचल के पीछे की वजह बोर्ड की मीटिंग है। जोकि इसी हफ्ते होगी। बता दें, कंपनी के शेयरों में बीते 5 कारोबारी दिन से लगातार उछाल देखने को मिल रहा है।

5 सितंबर को है बोर्ड की मीटिंग

हर्सिल एग्रोटेक की बोर्ड की मीटिंग 5 सितंबर को प्रस्तावित है। इस मीटिंग में कंपनी की तरफ से डिविडेंड, बोनस शेयर आदि पर फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा चेयरमैन की मंजूरी से बिजनेस से जुड़े मामलों की भी चर्चा हो सकती है।

इसी साल कंपनी राइट्स इश्यू के जरिए 49.38 करोड़ रुपये जुटाए थे। तब यह इश्यू ओवर सब्सक्राइब कर लिया गया था।

कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी?

जून तिमाही में हर्सिल एग्रोटेक का नेट प्रॉफिट 6.52 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 624 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 90 लाख रुपये था। अप्रैल से जून 2025 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 59.89 करोड़ रुपये पहुंच गया है। बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 11.36 करोड़ रुपये था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

पिछले एक हफ्ते में पेनी स्टॉक की कीमतों में 19 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 67 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 11.79 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1.15 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 106.68 करोड़ रुपये का है।

2 साल में पेनी स्टॉक की कीमतों में 619 प्रतिशत की तेजी और 5 साल में 2416 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

