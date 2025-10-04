पेनी स्टॉक दे रहा है 10 बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट का हो गया है ऐलान, 5 साल में 1100% चढ़ा शेयर

Penny Stock: पेनी स्टॉक हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड (Harshil Agrotech Ltd) ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी निवेशकों को 10 बोनस शेयर देगी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान शनिवार को कर दिया गया है।

इसी महीने है रिकॉर्ड डेट कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 32 शेयर पर योग्य निवेशकों को 10 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 10 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन योग्य निवेशकों के पास इस दिन रहेंगे उन्हें बोनस इश्यू का फायदा होगा।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Harshil Agrotech Ltd के शेयर 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 0.72 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 89 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 11.79 रुपये और 52 वीक लो लेवल 0.72 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 22.40 करोड़ रुपये का है।

भले ही निवेशकों के लिए यह साल कठिन रहा है। लेकिन दो साल में हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 242 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में यह स्टॉक 414 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 5 साल में हर्षिस एग्रोटेक लिमिटेड के शेयरों का भाव 1100 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल में हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड ने पोजीशनल निवेशकों को 2300 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

10 टुकड़ों में बंट चुका है स्टॉक कंपनी भले ही पहली बार एक्स-बोनस ट्रेड कर रही है। लेकिन इस स्टॉक का 10 हिस्सों में बंटवारा हो चुका है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2024 में 10 हिस्सों में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।