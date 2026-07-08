हर्ष गोयनका का '3-30-300' नियम, सही संगत से बदल सकती है जिंदगी

सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही लोगों का साथ रहने से भी मिलती है। इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका का एक छोटा-सा पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिंदगी में किन लोगों का साथ सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर्ष ने गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी एक नई पोस्ट शेयर की है। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने लोगों को अपनी संगत सोच-समझकर चुनने की सलाह दी है। उन्होंने इसे '3-30-300 रूल ऑफ लाइफ' का नाम दिया है।

लाइफ के 3 लोग तय करते हैं क्या करेंग आप? हर्ष गोयनका ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आपकी लाइफ के 3 लोग तय करते हैं कि आप कैसे इंसान बनेंगे। 30 लोग आपकी सोच का दायरा बनाते हैं और 300 लोग आपके नेटवर्क को मजबूत करते हैं। इसलिए अपना सर्कल सोच-समझकर चुनिए।

जिंदगी के 30 लोग आपकी सोच, 300 बनाते हैं नेटवर्क उनका कहना है कि इंसान की सोच, आदतें और सफलता काफी हद तक उन लोगों पर निर्भर करती है, जिनके साथ वह अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास प्रेरित करने वाले, पॉजिटिव और आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हों, तो आपकी लाइफ का नजरिया भी वैसा ही बनता है।

ये रूल बड़ा करोबारी बनने में करेंगे मदद गोयनका की इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने अपनी राय दी। एक यूजर ने लिखा कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, यह समझ आता है कि शुरुआती तीन लोग ही बाकी 330 लोगों तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि 300 लोगों का मजबूत नेटवर्क बनाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जो यह कर लेता है। उसके लिए बिजनेस और करियर में आगे बढ़ने के मौके काफी बढ़ जाते हैं।

सही साथ बनता है ताकत इससे एक दिन पहले भी हर्ष गोयनका ने संगत यानी साथ की ताकत पर एक और पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि अगर आप पूरे दिन मछली बाजार में रहेंगे तो मछली की गंध आपके साथ रहेगी, लेकिन अगर इत्र की दुकान में समय बिताएंगे तो खुशबू आपके साथ आएगी। इसी तरह शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहने से हर जगह समस्याएं नजर आती हैं, जबकि सकारात्मक और आभारी लोगों के साथ रहने से हर स्थिति में नए मौके दिखाई देते हैं।