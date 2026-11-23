मंत्री जी का दावा, 'भारत में 4 साल में पेट्रोल-डीजल सिर्फ 7% महंगा, दुनिया में 50 से 70% तक बढ़े दाम'
मुख्य बातें
- पेट्रोल-डीजल के रेट को काबू में करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में तीन बार कटौती
- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने भी उपभोक्ताओं पर पूरा बोझ डालने के बजाय खुद घाटा उठाया
- अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होने से कच्चे तेल में गिरावट आएगी
भारत में पिछले चार साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महज 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में इनके दाम 50 से 70 प्रतिशत तक बढ़ गए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में तीन बार कटौती और तेल कंपनियों के घाटा उठाने की वजह से भारत में ईंधन की कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिली।
पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और 10 मार्च 2026 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की। इसके अलावा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने भी उपभोक्ताओं पर पूरा बोझ डालने के बजाय खुद घाटा उठाया।
पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों का बुरा हाल
अभी भी पड़ोसी म्यांमार में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से पेट्रोल करीब 75 और डीजल 77.5 प्रतिशत महंगा है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस डॉट कॉम के मुताबिक यूएई में डीजल के दाम तब से 91.8 प्रतिशत ऊपर हैं। पेट्रोल के यहां रेट 73.4 प्रतिशत हाई हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम करीब 26 और डीजल के दाम 30 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। श्रीलंका में पेट्रोल 44.1 और डीजल के दाम 68 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल 37.5 और डीजल 35 प्रतिशत महंगा हो चुका है।
डीजल पर 24.5 रुपये प्रति लीटर का नुकसान
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की रिटेल सेल पर कंपनियों को घाटा हुआ। सितंबर तिमाही में पेट्रोल पर 3.1 रुपये प्रति लीटर का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी समय 10.7 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा था। डीजल पर भी घाटा रहा। कंपनियों को डीजल पर 24.5 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हुआ, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 5.6 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा मिल रहा था।
बता दें कच्चे तेल के दाम जब आसमान पर पहुंचे थे तो पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत बढ़े भी नहीं थे। फरवरी में कच्चा तेल जब आसमान छू रहा था तब भारत में बिहार समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका था। चुनाव खत्म होने के बाद ही सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम मई 2026 में चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़ाए थे।
एलपीजी उत्पादन 55 हजार टन प्रतिदिन पहुंचा
पेट्रोलियम मंत्री ने देश में एलपीजी की कमी के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन 34 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया है। देश के सभी 1.07 लाख पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई बिना रुकावट जारी रही। पुरी ने कहा कि विपक्ष ने एलपीजी की भारी किल्लत होने और सिलेंडर खत्म होने की अफवाहें फैलाने की कोशिश की, लेकिन देश में कहीं भी आपूर्ति बंद नहीं हुई।
रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया के तनाव से चुनौती
पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी।
इनपुट: PTI
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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