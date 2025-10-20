Happy Diwali: सोना छुएगा 1.60 लाख का स्तर, 2.25 लाख तक पहुंच सकती है चांदी

संक्षेप: Gold Silver: विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सोने-चांदी के भाव में बढ़त का दौर जारी रहेगा, लेकिन इनमें बीच-बीच में गिरावट भी देखने को मिलेगी। तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी कीमतों में पांच से सात प्रतिशत तक का करेक्शन हो सकता है। यह निवेश करने का अच्छा मौका होगा और निवेशक खरीदारी कर सकते हैं।

Gold Silver: पिछली दिवाली को सोने-चांदी में निवेश करने वालों को अब तक जबरदस्त मुनाफा हुआ है। सोने ने लगभग 60 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। वहीं, चांदी ने मुनाफा लगभग दोगुना कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी कीमतों में तेजी का यह दौर अगले साल भी जारी रह सकता है और सोना 1.60 लाख रुपये का नया स्तर छू सकता है। वही, चांदी सवा दो लाख तक पहुंच सकती है।

सोने-चांदी की कीमतों को लेकर कई वैश्विक एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है। ब्रिटेन के मशहूर बैंक एसएसबीसी का कहना है कि आने वाले वर्ष में सोना नई ऊंचाई छू सकता है। बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2026 की पहली छमाही तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 5,000 डॉलर तक पहुंच सकती है। भारत के लिहाज से यह भाव लगभग ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अभी कीमतें 4,500 प्रति औंस के करीब पहुंच चुकी हैं। बैंक के मुताबिक, यदि भाव पांच हजार डॉलर के भी पार निकलते हैं तो भारत में बढ़कर 1.60 लाख तक जा सकता है।

सोने की निवेश मांग में तेजी आएगी वहीं, बैंक ऑफ अमेरिका ने अगले साल के लिए सोने का लक्ष्य बढ़ाकर 5,000 डॉलर प्रति औंस कर दिया है। बैंक का मानना है कि निवेशकों की बढ़ती रुचि सोने की कीमत को अगले साल नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा वैश्विक वित्तीय और मौद्रिक नीतियां सोने की कीमतों में उछाल का कारण बन रही है। इसके तहत 2026 तक निवेश मांग में 14 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में इतनी तेज बढ़त के बाद निकट भविष्य में बाजार कुछ समय के लिए स्थिर हो सकता है।

चांदी फिर बाजी मारेगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनियाभर में चांदी में इतिहास की सबसे तेजी का दौर बना हुआ है। इसकी वजह इसकी आपूर्ति का बढ़ता संकट है। लगातार सात वर्षों से इसका खनन मांग के मुकाबले कम बना हुआ है।

इसके चलते अगले साल भी कीमतों में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिल सकता है। कंपनी का अनुमान है कि 2026-27 तक इसकी कीमतों में 50 फीसदी का इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि चांदी के दाम मौजूदा 51 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 75-77 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। अगर भारत की बात करें तो चांदी के दाम 2.45 लाख रुपये तक जा सकते हैं।

गिरावट में खरीदारी करने का मौका विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सोने-चांदी के भाव में बढ़त का दौर जारी रहेगा, लेकिन इनमें बीच-बीच में गिरावट भी देखने को मिलेगी। तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी कीमतों में पांच से सात प्रतिशत तक का करेक्शन हो सकता है। यह निवेश करने का अच्छा मौका होगा और निवेशक खरीदारी कर सकते हैं।

दीवाली पर कितना मुनाफा सोना 2024 81,000

2025 1,31,600

अंतर : 50,600

उछाल : 62.47%

(दाम रुपये प्रति 10 ग्राम )

चांदी 2024 1,00000

2025 1,85,000

अंतर : 85,000

उछाल : 85%

(दाम रुपये प्रति किलोग्राम)

निवेश के विकल्प - सोने-चांदी के आभूषण

- गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ

- डिजिटल गोल्ड-सिल्वर

- गोल्ड सेविंग फंड

- गोल्ड और सिल्वर म्युचुअल फंड

इसलिए तेजी संभव - अमेरिका और चीन के व्यापारिक तनाव

- कई देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा दरों में कटौती

- अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती

- भारत समेत बड़े देशों ने अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाया

- गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में भारी निवेश