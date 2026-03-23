Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

20% आज चढ़ा इस कम चर्चित कंपनी का शेयर, निवेशकों ने जमकर की खरीदारी, दाम 100 रुपये से कम

Mar 23, 2026 03:38 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

100 रुपये से कम की कीमत वाले HandsOn Global Management (HGM)Ltd के शेयरों में आज सोमवार को स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली के बीच अपर सर्किट लगा है। 

20% आज चढ़ा इस कम चर्चित कंपनी का शेयर, निवेशकों ने जमकर की खरीदारी, दाम 100 रुपये से कम

आज जिन कंपनियों के शेयरों में मार्केट के उलट तेजी देखने को मिली है। उसमें HandsOn Global Management (HGM)Ltd एक है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 100 रुपये से भी कम का है।

कंपनी के शेयरों में लगा अपर सर्किट

बीएसई में आज शुक्रवार को HandsOn Global Management (HGM)Ltd के शेयर 53.45 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 54.13 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध कर रहा निवेशकों को कंगाल, 10% गिरा निफ्टी, आगे और मुसीबत?

शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा?

पिछले एक हफ्ते में HandsOn Global Management (HGM)Ltd के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, 6 महीने पहले इस स्टॉक को खरीदकर होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 33 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। इस आईटी स्टॉक की कीमतों में एक साल में करीब 16 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.59 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, HandsOn Global Management (HGM)Ltd का 52 वीक हाई 84.80 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 43.01 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 68.18 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:HDFC Bank के शेयर 52 वीक लो लेवल पर, 4 दिन में 10% लुढ़का दाम

10 साल में दिया है निगेटिव रिटर्न

दो साल में HandsOn Global Management (HGM)Ltd के शेयरों का भाव 7.86 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 46 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, पिछले 10 साल से इस स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 30.96 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है।

ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच इस स्टॉक को खरीदने की होड़, 12% चढ़ा भाव

आखिरी बार कब दिया है डिविडेंड

HandsOn Global Management (HGM) ने आखिरी बार निवेशकों को 2011 में डिविडेंड दिया है। कंपनी ने तब एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी के शेयरहोल्डिंग के अनुसार सितंबर तिमाही तक प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 50.42 प्रतिशत थी। पब्लिक के पास 49.58 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,