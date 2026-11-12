हल्दीराम की IPO लाने की तैयारी, 2027 में शेयर बाजार में होगी एंट्री; 1 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य
मुख्य बातें
- Haldiram IPO: हल्दीराम ने इस IPO की तैयारी के लिए EY (अर्न्स्ट एंड यंग) को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की जिम्मेदारी दी है
- IPO के जरिए हल्दीराम देश के बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में शामिल हो जाएगा
देश की दिग्गज स्नैक्स और फूड कंपनी हल्दीराम अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपना IPO लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हल्दीराम की योजना 2027 में IPO के जरिए करीब 1 अरब डॉलर जुटाने की है। कंपनी ने इस IPO की तैयारी के लिए EY (अर्न्स्ट एंड यंग) को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की जिम्मेदारी दी है।
द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक EY कंपनी को IPO से जुड़ी प्रक्रियाओं, नियमों के अनुपालन और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाने में मदद करेगी। इस पूरी तैयारी में 6 से 12 महीने या इससे अधिक समय लग सकता है।
कई विदेशी निवेशक लगा चुके हैं पैसा
हल्दीराम में पहले ही दुनिय के कई बड़े इन्वेस्टर हिस्सेदारी खरीद चुके हैं। इनमें सिंगापुर का टेमासेक, अल्फा वेव ग्लोबल, UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और अमेरिकी निवेशक एल कैटरटन शामिल हैं।
इन तीनों निवेशकों ने मिलकर हल्दीराम स्नैक्स फूड में करीब 15% हिस्सेदारी खरीदी थी। उस समय फाउंडर-प्रोमोटर अग्रवाल परिवार के पास 85% हिस्सेदारी थी। यह कंज्यूमर सेक्टर में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी डील था, जिसमें कंपनी का वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर यानी उस समय करीब ₹85,000 करोड़ लगाया गया था।
एल कैटरटन की दिसंबर वाली खरीद के बाद कंपनी में उसकी हिस्सेदारी कितनी है, यह साफ नहीं है। कंपनी में इन निवेशकों की दिलचस्पी की बड़ी वजह भारत के पैकेज्ड स्नैक्स बाजार में तेजी से बढ़ती मांग और विदेशों में कारोबार विस्तार की संभावनाएं हैं।
2026 में कंपनी के रेवेन्यू में 9-10% बढ़ोतरी की उम्मीद
क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हल्दीराम स्नैक्स फूड का फिस्कल 2026 की पहली छमाही में रेवेन्यू ₹7,762 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 19% था। फिस्कल 2026 में कंपनी के रेवेन्यू में 9-10% बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसकी वजह शुरुआती दौर में बिजनेस को एक साथ जोड़ने की चुनौतियां और अमेरिकी टैरिफ की वजह से कम हुए एक्सपोर्ट हैं।
IPO के जरिए हल्दीराम देश के बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में शामिल हो जाएगा
कंपनी को उम्मीद है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने, एक्सपोर्ट में तेजी और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने से आने वाले वर्षों में कारोबार की ग्रोथ बनी रहेगी। इस IPO के जरिए हल्दीराम देश के बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में शामिल हो जाएगा, जिनकी शेयर बाजार में लिस्टिंग पर निवेशकों की नजर रहती है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें