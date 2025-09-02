Halder Venture Share surged 20 Percent on Bonus Share Ex Date 1 पर 2 बोनस शेयर का तोहफा, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बन गया शेयर, 20% उछला दाम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Halder Venture Share surged 20 Percent on Bonus Share Ex Date

1 पर 2 बोनस शेयर का तोहफा, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बन गया शेयर, 20% उछला दाम

हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर 20% उछलकर 326.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:19 AM
share Share
Follow Us on
1 पर 2 बोनस शेयर का तोहफा, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बन गया शेयर, 20% उछला दाम

चावल और खाद्य तेल के कारोबार से जुड़ी कंपनी हलदर वेंचर ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी के शेयर मंगलवार 2 सितंबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार कर रहे हैं। हलदर वेंचर के शेयर, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर 20 पर्सेंट उछलकर 326.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।

60% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे कंपनी के शेयर
हलदर वेंचर लिमिटेड के शेयर मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 60 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे। हालांकि, कंपनी के शेयरों में यह गिरावट नहीं आई थी। हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे थे। बोनस शेयरों के एडजस्टमेंट की वजह से हलदर वेंचर के शेयरों में यह गिरावट दिखी। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 822.60 रुपये पर बंद हुए थे। हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर एडजस्टमेंट के बाद 280 रुपये पर ओपन हुए हैं।

ये भी पढ़ें:मोदी सरकार के एक फैसले से उछल रहे हैं शुगर स्टॉक्स, 12% से अधिक की छलांग

52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर
हलदर वेंचर लिमिटेड के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर एडजस्टमेंट के बाद 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 326.25 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 156.51 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप भी मंगलवार को 395 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। हलदर वेंचर (Halder Venture) ने फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर 2025 है। हलदर वेंचर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.84 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.16 पर्सेंट है। बोनस शेयर एडजस्टमेंट से पहले अगर हलदर वेंचर के शेयरों का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी के स्टॉक में 2200 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Business Latest News Share Market Bonus Share
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।