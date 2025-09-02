1 पर 2 बोनस शेयर का तोहफा, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बन गया शेयर, 20% उछला दाम

हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर 20% उछलकर 326.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।

चावल और खाद्य तेल के कारोबार से जुड़ी कंपनी हलदर वेंचर ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी के शेयर मंगलवार 2 सितंबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार कर रहे हैं। हलदर वेंचर के शेयर, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर 20 पर्सेंट उछलकर 326.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।

60% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे कंपनी के शेयर

हलदर वेंचर लिमिटेड के शेयर मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 60 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे। हालांकि, कंपनी के शेयरों में यह गिरावट नहीं आई थी। हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे थे। बोनस शेयरों के एडजस्टमेंट की वजह से हलदर वेंचर के शेयरों में यह गिरावट दिखी। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 822.60 रुपये पर बंद हुए थे। हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर एडजस्टमेंट के बाद 280 रुपये पर ओपन हुए हैं।