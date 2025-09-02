1 पर 2 बोनस शेयर का तोहफा, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बन गया शेयर, 20% उछला दाम
हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर 20% उछलकर 326.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।
चावल और खाद्य तेल के कारोबार से जुड़ी कंपनी हलदर वेंचर ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी के शेयर मंगलवार 2 सितंबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार कर रहे हैं। हलदर वेंचर के शेयर, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर 20 पर्सेंट उछलकर 326.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं।
60% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे कंपनी के शेयर
हलदर वेंचर लिमिटेड के शेयर मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 60 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे। हालांकि, कंपनी के शेयरों में यह गिरावट नहीं आई थी। हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे थे। बोनस शेयरों के एडजस्टमेंट की वजह से हलदर वेंचर के शेयरों में यह गिरावट दिखी। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 822.60 रुपये पर बंद हुए थे। हलदर वेंचर के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर एडजस्टमेंट के बाद 280 रुपये पर ओपन हुए हैं।
52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर
हलदर वेंचर लिमिटेड के शेयर मंगलवार को बोनस शेयर एडजस्टमेंट के बाद 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 326.25 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 156.51 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप भी मंगलवार को 395 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। हलदर वेंचर (Halder Venture) ने फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर 2025 है। हलदर वेंचर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.84 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.16 पर्सेंट है। बोनस शेयर एडजस्टमेंट से पहले अगर हलदर वेंचर के शेयरों का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी के स्टॉक में 2200 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।