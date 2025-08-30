Halder Venture Ltd announced 2 share bonus on every one share record date next week 1 पर 2 शेयर मिलेंगे फ्री, 10 सितंबर से पहले Ex Bonus ट्रेड करेगी कंपनी, दे चुकी है 2480% रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
1 पर 2 शेयर मिलेंगे फ्री, 10 सितंबर से पहले Ex Bonus ट्रेड करेगी कंपनी, दे चुकी है 2480% रिटर्न

Bonus Share: लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी Halder Venture Ltd ने बोनस शेयर बांटने का फैसला किया है। कंपनी पहली बार शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। इस बोनस इश्यू के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है वो इसी हफ्ते है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 08:09 AM
Bonus Share: लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी Halder Venture Ltd ने बोनस शेयर बांटने का फैसला किया है। कंपनी पहली बार शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। इस बोनस इश्यू के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है वो इसी हफ्ते है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस स्टॉक के विषय में ...

कब है रिकॉर्ड डेट?

एक्सचेंज को दी जानकारी में Halder Venture Ltd ने कहा है कि 1 शेयर पर 2 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस दिया जाएगा। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 2 सितंबर की तारीख रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी जिनके पास इस दिन शेयर रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

कंपनी अगले महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। Halder Venture Ltd ने बताया है कि एक शेयर पर एक रुपये का फाइनल डिविडेंड निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 12 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। बता दें, यह कंपनी लगातार निवेशकों को डिविडेंड देती आ रही है। इससे पहले 2024, 2023 और 2022 में भी निवेशकों के बीच डिविडेंड बांटा गया था।

शेयर बाजार में ओवर-आल कैसा प्रदर्शन?

शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक बीएसई में 800.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 39 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत की गिरा है। Halder Venture Ltd का 52 वीक हाई 958 रुपये और 52 वीक लो लेवल 470 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 331.70 रुपये का है।

2 साल में Halder Venture Ltd ने निवेशकों को 166 प्रतिशत का रिटर्न देने का फैसला किया है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 2480 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

