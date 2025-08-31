HAL to deliver first two Tejas Mark 1A fighter jets by September share may focus डिफेंस कंपनी एयरफोर्स को देने जा रहीं ये धाकड़ फाइटर जेट, फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
डिफेंस कंपनी एयरफोर्स को देने जा रहीं ये धाकड़ फाइटर जेट, फोकस में रहेंगे शेयर

कंपनी सितंबर तक भारतीय वायुसेना को पहले दो तेजस मार्क-1A फाइटर विमान सौंपने जा रही है। यह एक अहम मील का पत्थर है क्योंकि तेजस का यह नया वर्जन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई आधुनिक अपग्रेड शामिल हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 05:03 PM
HAL Share: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, कंपनी से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। खबर है कि कंपनी सितंबर तक भारतीय वायुसेना को पहले दो तेजस मार्क-1A फाइटर विमान सौंपने जा रही है। यह एक अहम मील का पत्थर है क्योंकि तेजस का यह नया वर्जन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई आधुनिक अपग्रेड शामिल हैं। कंपनी के शेयर 4,343 रुपये पर पहुंच गए थे।

रक्षा सचिव ने दी जानकारी

रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकारी एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सितंबर के अंत तक भारतीय वायु सेना (IAF) को दो तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमान सौंप देगी। सिंह ने पुष्टि की कि लंबे समय से लंबित ये विमान हथियारों से लैस होकर सौंपे जाएंगे, जो फरवरी 2021 में 83 तेजस Mk-1A विमानों के लिए हुए 48,000 करोड़ रुपये के सौदे के तहत पहली डिलीवरी होगी।

क्या है डिटेल

एनडीटीवी डिफेंस समिट में बोलते हुए सिंह ने कहा, "उम्मीद है कि इनमें से पहले दो विमान हथियारों से लैस होकर सितंबर के अंत तक सौंप दिए जाएंगे।" बता दें कि तेजस मार्क-1A हल्के वजन का बहुउद्देश्यीय (Light Combat Aircraft – LOA) लड़ाकू विमान है। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, बेहतर हथियार क्षमता और उन्नत एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इससे भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता और भी मजबूत होगी। HAL को कुल 83 तेजस मार्क-1A जेट्स की आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹48,000 करोड़ है।

