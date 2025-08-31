डिफेंस कंपनी एयरफोर्स को देने जा रहीं ये धाकड़ फाइटर जेट, फोकस में रहेंगे शेयर

कंपनी सितंबर तक भारतीय वायुसेना को पहले दो तेजस मार्क-1A फाइटर विमान सौंपने जा रही है। यह एक अहम मील का पत्थर है क्योंकि तेजस का यह नया वर्जन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई आधुनिक अपग्रेड शामिल हैं।

HAL Share: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, कंपनी से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। खबर है कि कंपनी सितंबर तक भारतीय वायुसेना को पहले दो तेजस मार्क-1A फाइटर विमान सौंपने जा रही है। यह एक अहम मील का पत्थर है क्योंकि तेजस का यह नया वर्जन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई आधुनिक अपग्रेड शामिल हैं। कंपनी के शेयर 4,343 रुपये पर पहुंच गए थे।

रक्षा सचिव ने दी जानकारी रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकारी एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सितंबर के अंत तक भारतीय वायु सेना (IAF) को दो तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमान सौंप देगी। सिंह ने पुष्टि की कि लंबे समय से लंबित ये विमान हथियारों से लैस होकर सौंपे जाएंगे, जो फरवरी 2021 में 83 तेजस Mk-1A विमानों के लिए हुए 48,000 करोड़ रुपये के सौदे के तहत पहली डिलीवरी होगी।