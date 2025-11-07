Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HAL signs deal with GE Aerospace for 113 jet engines for tejas light combat aircraft programme share in focus on monday
HAL ने जेट इंजन के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ की डील, अब शेयर पर रखें नजर

HAL ने जेट इंजन के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ की डील, अब शेयर पर रखें नजर

संक्षेप: एचएएल और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच एक बड़ी डील हुई है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े की रीढ़ माने जाने वाले मिग-21 की विदाई के बाद लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए चल रही कवायद के बीच भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता हुआ है। 

Fri, 7 Nov 2025 09:49 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सार्वजनिक कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और अमेरिका की मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच एक बड़ी डील हुई है। इसके तहत एचएएल को 113 इंजनों की आपूर्ति की जाएगी। ये F404-GE-IN20 इंजन स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk1A के लिए होंगे। इंजनों की आपूर्ति वर्ष 2027 से 2032 के बीच की जाएगी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े की रीढ़ माने जाने वाले मिग-21 की विदाई के बाद लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए चल रही कवायद के बीच भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सितंबर महीने में डील

बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने सितंबर महीने में एचएएल के साथ 62,370 करोड़ रुपये का सौदा किया था। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस एमके-1ए विमानों की खरीद की जाएगी। एयरोस्पेस क्षेत्र की इस सरकारी दिग्गज कंपनी के साथ किया गया यह दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। फरवरी 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस एमके-1ए जेट विमानों की खरीद के लिए एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था।

तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है, जिसे अधिक खतरे वाले हवाई अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह वायु रक्षा, समुद्री टोही अभियान और हमला करने जैसे अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है।

शेयर पर रखें नजर

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह शुक्रवार को मामूली बढ़त के साथ 4626.95 रुपये पर था। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 4638.95 रुपये पर पहुंच गया था। मई 2025 में शेयर 5166 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 3,045.95 रुपये है। बता दें कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक भी होने वाली है। हाल ही में कंपनी ने बीएसई को सूचित किया है कि निदेशक मंडल की बैठक 12/11/2025 को निर्धारित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।