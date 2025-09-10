HAL share price jumps after signing technology transfer agreement with ISRO IN SPACe NSIL डिफेंस कंपनी ने ISRO के साथ की बड़ी डील, शेयर खरीदने की लूट, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़HAL share price jumps after signing technology transfer agreement with ISRO IN SPACe NSIL

डिफेंस कंपनी ने ISRO के साथ की बड़ी डील, शेयर खरीदने की लूट, आपका है दांव?

SSLV एक तीन-स्टेज रॉकेट है, जिसे 500 किलोग्राम से कम वज़न वाले सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस करार के तहत HAL पहले दो साल तक इस तकनीक को ऑब्जर्व करेगा, इसके बाद 10 साल का प्रोडक्शन फेज होगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:48 PM
HAL Share: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। बुधवार को इंट्रा डे में HAL का शेयर बीएसई पर 1.12% चढ़कर ₹4,503.55 पर ट्रेड कर रहा था। दरअसल, कंपनी ने मंगलवार को जानकारी दी कि उसने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe), न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह समझौता स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) तकनीक के लिए है।

SSLV की खासियतें और करार की शर्तें

SSLV एक तीन-स्टेज रॉकेट है, जिसे 500 किलोग्राम से कम वज़न वाले सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस करार के तहत HAL पहले दो साल तक इस तकनीक को ऑब्जर्व करेगा, इसके बाद 10 साल का प्रोडक्शन फेज होगा। HAL ने अपने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि इस समझौते से उसे SSLV टेक्नोलॉजी का नॉन-एक्सक्लूसिव और नॉन-ट्रांसफरेबल लाइसेंस मिला है। इसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इंटीग्रेशन, लॉन्च ऑपरेशन्स, पोस्ट-फ्लाइट एनालिसिस डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि आगे चलकर HAL की जिम्मेदारी होगी कि वह SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करे, ताकि भारतीय और वैश्विक मांगों को पूरा किया जा सके।

इस ट्रांसफर के बाद अब HAL को लॉन्च व्हीकल बनाने, उसका मालिकाना हक रखने और खुद ऑपरेट करने की आजादी मिल गई है। यह कदम HAL की उस लंबी रणनीति से मेल खाता है, जिसमें कंपनी एक अलग स्पेस वर्टिकल खड़ा करना चाहती है। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से HAL सिर्फ कंपोनेंट सप्लायर से आगे बढ़कर एक पूरी लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर और तेजी से बढ़ते छोटे सैटेलाइट मार्केट की बड़ी खिलाड़ी बन सकेगी।

एनालिस्ट की राय

आशिका इंस्टिट्यूशन रिसर्च के डिफेंस एनालिस्ट कृष्णा दोशी ने कहा कि यह पहल HAL की ग्रोथ को सिर्फ डिफेंस एविएशन से आगे बढ़ाएगी और कंपनी को ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सर्विस मार्केट से नई आमदनी का मौका मिलेगा। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि टेक्नोलॉजी अपनाने और प्राइवेट कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के मामले में एक्सीक्यूशन पर नजर रखना जरूरी होगा। फिर भी, रणनीतिक रूप से देखा जाए तो यह कदम HAL की लंबी अवधि की वैल्यू क्रिएशन के लिए बहुत सकारात्मक है।

कंपनी के शेयर

पिछले एक महीने में HAL के शेयर लगभग फ्लैट रहे हैं, जबकि तीन महीने में इनमें 12% की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले छह महीनों में इस पीएसयू डिफेंस स्टॉक ने 32% की जोरदार रैली दिखाई है। साल की शुरुआत से अब तक (YTD) शेयर में 8% की बढ़त रही है। पिछले एक साल में HAL के शेयरों में 4% की गिरावट आई है, लेकिन पिछले पांच सालों में इसने 942% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं।

