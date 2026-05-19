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चर्चित डिफेंस स्टॉक 3 दिन में 10% लुढ़का, 2-2 एक्सपर्ट्स दे रहे शेयरों को खरीदने की सलाह, चेक करें टारगेट प्राइस

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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HAL Share Price: हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 3 कारोबारी दिन के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स कंपनी के प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। 

चर्चित डिफेंस स्टॉक 3 दिन में 10% लुढ़का, 2-2 एक्सपर्ट्स दे रहे शेयरों को खरीदने की सलाह, चेक करें टारगेट प्राइस

HAL Share Price: सरकारी डिफेंस कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Ltd) के शेयरों की कीमतों में सोमवार को 5 प्रतिशत के करीब गिरावट देखने को मिली है। महज 3 कारोबारी दिन में यह डिफेंस स्टॉक 10 प्रतिशत गिर चुका है। कंपनी के शेयरों में गिरावट के बावजूद एक्सपर्ट्स प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। बता दें, कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजो का ऐलान कर दिया है।

आज मंगलवार को भी कंपनी के शेयरों में गिरावट देकने को मिली है। शुरुआती कारोबार में HAL के शेयर 4326.45 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 4285.95 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गए।

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कितना रहा है नेट प्रॉफिट (HAL Q4 Results)

गुरुवार को कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि मार्च क्वार्टर के दौरान कुल 4196 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3977 करोड़ रुपये रहा था। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान इस कंपनी का रेवन्यू 13942 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 2 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 13700 करोड़ रुपये रहा था।

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एक्सपर्ट्स बुलिश (HAL Target price)

ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने BUY टैग को बरकार रखा है। एक्सपर्ट ने HAL के शेयरों के लिए 6300 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि करीब 44 प्रतिशत की तेजी को दर्शाता है।

नुवामा ने HAL के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 5040 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि 15 प्रतिशत की तेजी का संकेत देता है।

शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा? (HAL Share price)

इस डिफेंस कंपनी के पोजीशनल शेयरहोल्डर्स के लिए पिछला एक साल अच्छा नहीं रहा है। इस दौरान HAL के शेयरों का दाम 14 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, दो साल में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में करीब 9 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

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भले दो साल में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 180 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में डिफेंस कंपनी ने 749 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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