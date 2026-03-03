Hindustan Hindi News
Mar 03, 2026 06:47 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
6 एडवांस हेलीकॉप्टर और मिसाइल खरीद रहा है भारत, ₹5083 करोड़ की डील फाइनल, इस कंपनी के शेयर कल बुधवार को रहेंगे फोकस में

HAL Share Price: रक्षा मंलालय ने सोमवार को 5083 करोड़ रुपये के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) MK-III और सर्फेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च - श्टिल मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सेक्ट्रेरी राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में साइन किया गया है। बता दें, यह डील ऐसे में समय में साइन की गई है। जब ईरान-अमेरिका और इजारयल से युद्ध लड़ रहा है।

HAL से हेलीकॉप्टर खरीद रहा है रक्षा मंत्रालय

6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) MK-III को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा। इस डील के लिए कंपनी को 2901 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। डील में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑपरेशन से जुड़े इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज और प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है।

रक्षा मंत्रालय ने क्या कुछ कहा?

एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) MK-III में दो इंजन लगे होते हैं। यह काफी एडवांस हेलीकॉप्टर में से एक है। इसके आने से तटीय सुरक्षा को और मजूबती मिलेगी। इस डील के साइन होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) MK-III के आने से इंडियन कोस्ट गार्ड्स की क्षमताओं में इजाफा होगा। सरकार इस डील के जरिए आत्मनिर्भर भारत मिशन को और बढ़ावा दे रही है।

कल फोकस में रहेंगे HAL के शेयर

सोमवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर बीएसई में 0.96 प्रतिशत की तेजी के साथ 3951.75 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इस वर्क ऑर्डर के सामने आने के बाद अब बुधवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। बता दें, पिछले एक साल में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की तेजी आई है।

मिसाइल भी खरीद रहा है भारत

श्टिल मिसाइल को JSC Rosoboronexport, रसियन फेडरेशन से खरीदा जाएगा। इस डील की कीमत 2182 करोड़ रुपये है। मिनिस्ट्री ने कहा कि इस आकाशीय सुरक्षा और मजबूत होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

